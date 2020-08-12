Что о вас расскажет цвет глаз

Не просто так говорят, что глаза – зеркало души.

Темперамент, характер и поведение человека можно объяснить не только месяцем его рождения, но и цветом глаз. На самом деле, он может рассказать о вас другим гораздо больше, чем вы думаете.

Голубые глаза

Обладатели голубых глаз – творческие натуры с тонкой душевной организацией. Этих людей очень легко ранить, поэтому при общении с ними стоит следить за своими словами. Однако, они не дадут себя в обиду и всегда могут дать отпор. Голубоглазые склонны к обману больше, чем обладатели других цветов. И это – еще одна причина, почему рядом с ними нужно быть начеку. Мужчины с таким цветом глаз чаще всего самовлюбленные, но никогда не станут эгоистами. Женщины склонны к истерикам и вспышкам гнева.

Серые глаза

Людей с примесью серых глаз на планете очень много, а настоящие серые глаза встречаются редко. Этим и обусловлен их характер. Сероглазые – рассудительные, терпеливые и трудолюбивые люди, которых любят абсолютно все. С ними легко общаться, дружить и строить отношения. Благодаря своей харизме и трудолюбию они быстро добиваются высот в любых делах. Мужчины с серыми глазами становятся лучшими избранниками из-за того, что они верны своей второй половине и своему делу. Женщины с таким цветом больше подвержены влиянию других людей и очень мнительны.

Зеленые глаза

Еще один цвет, который встречается среди людей гораздо реже, чем остальные. Зеленоглазые люди всегда являются загадкой для других людей. Человек может думать, что он хорошо знает своего друга с зелеными глазами, но на самом деле это не так. Они открываются только тем, кто уже завоевал их доверие и прошел с ними определенный жизненный путь. Зеленоглазые женщины невероятно привлекательны и притягивают мужчин как магнитом. Мужчины с таким цветом глаз склонны к изменам, поэтому долго ищут серьезные отношения, но, когда они их находят, остаются со своими избранницами на всю жизнь.

Карие глаза

Один из самых распространенных цветов глаз на планете – карие. Его обладатели всегда становятся душой компании, так как очень общительны и любят людей. Они – те самые люди, которые всегда знают, куда пойти, чем заняться и всегда могут собрать компанию друзей. При этом, у них есть свои недостатки. Если их обидеть, то можно получить ответ, который заденет вас в несколько раз сильнее. Мужчины с карими глазами быстро влюбляются и так же быстро теряют интерес, а женщины – вспыльчивы, капризны и упрямы.

Черные глаза

Обладатели черных глаз харизматичны и привлекательны. Они привыкли быть лидерами, поэтому в любой компании становятся примером для подражания. При этом, если обладатель черных глаз не занимает руководящую должность на работе, он пытается всеми силами перетянуть одеяло на себя. Многих людей раздражает их поведение, но, когда они познакомятся с этим человеком поближе, поймут, что на самом деле они по праву занимают негласное лидерство. Женщины с черными глазами страстны и притягательны, а мужчины, наоборот, чаще становятся «подкаблучниками».

Серо-голубые и серо-зеленые глаза

Обладатели этих цветов очень похожи. Дело в том, что у них смешиваются светлые цвета глаз, что дает похожий темперамент и характер. Они прагматичны и чаще руководствуются логикой, но в личной жизни холодный разум уступает сердцу, что часто играет с ними злую шутку. У обладателей серо-зеленого и серо-голубого цвета глаз хорошо развита интуиция, поэтому они всегда распознают лжеца при необходимости. Женщины с этим цветом глаз предпочитают не занимать лидерские позиции в коллективе и любят, чтобы их направляли. Мужчины чаще более целеустремлены и всегда знают, что им нужно.

Алевтина Кузнецова