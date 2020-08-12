Общайтесь налево и направо — гороскоп на 13 августа

24-25 лунные сутки. Сегодня связь Луны и Меркурия обеспечивает гибкость ума, общительность и сообразительность, подпитывает любопытство и тягу к разнообразию.

Общая небесная картина дополняет этот список энергией, легкостью на подъем и легким отношением к жизни. В ходу юмор, артистизм, жонглирование словами. Разговоры этого дня - игра, в которой можно надеть и снять маску. Удачный момент для налаживания связей, поисков, общения с детьми. Отличный день для актеров, коммивояжеров, «пишущей братии». Хорошо освещать популярные темы, заниматься презентациями и рекламными текстами, сочинением слоганов и поздравлений.

Овен ‌‌

Для Овнов это информативный, динамичный, эмоционально легкий и стимулирующий день. Ключ к успеху - общение. Легко действовать в двух направлениях. Занимаясь текущими делами, можно параллельно подпитывать творческую мысль, рекламировать свои таланты или услуги. Удачное время для учебы, разъездов, поиска вариантов, общения с детьми, литературного креатива, поддержки клиентских и соседских связей.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит принимать сцену событий всерьез. Это день общительности и непринужденности. Роль в разговоре будет всего лишь забавной маской, которую можно снять. Отличный нейтрализатор напряжения - юмор. Не исключено, что вы будете мирно беседовать со своим тайным врагом или весело обсуждать его действия с третьими лицами. Удачный момент для контакта с детьми. Возможны мелкие покупки.

Близнецы

Близнецам день дарит живую связь с близким окружением. Контакты и новости этих суток активизируют ваше чувство юмора и разовьют креативную мысль. Рядом будут яркие собеседники и попутчики. Вы будете востребованы как журналист, аниматор, коуч, оратор, легко найдете общий язык с детьми. Хорошо создавать рекламные слоганы, работать с видеороликами и связкой рисунок-текст (презентацией, комиксом).

Рак ‌‌

забросила вас судьба, вы столкнетесь с общительными людьми или с весьма информативной средой. Не исключено, что вы попадете в общество острословов, которые не лезут за шуткой в карман и ждут от вас того же. Если у вас есть проблемы с непринужденным общением, придется надеть маску: спрятать поглубже свою ранимость и чаще улыбаться.

Лев ‌‌

Сегодня артистизм, энергия и харизма Львов легче всего реализуются в их красноречии. Удачливее прочих - Львы, предпочитающие живую речь и прямой контакт с публикой. Многие Львы презентуют себя юмористами, мастерами разговорного жанра и словесной эквилибристики. Яркий спич закроет пробелы в знании языка, правил или терминологии. Хорошо заводить в этот день неформальные связи, важные для будущего.

Дева ‌‌

Сегодня у Дев есть возможность приоткрыться окружающим в своем тайном творческом качестве. Если у вас есть скрытое хобби, вы в душе писатель, художник или актер, в этот день появится повод дать ему право голоса. Случайную сцену для самовыражения может предоставить профессия (особенно, если по роду работы вы много общаетесь с людьми, ваша деятельность связана с развлечениями, детьми или рекламой).

Весы ‌‌

Сегодня у Весов есть шанс «отвести душу» в легком непринужденном общении. День поможет поддержать контакт с друзьями, детьми, зарубежными знакомыми, а заодно поработать на перспективу: подготовить почву для взаимодействия с будущим партнером или потенциальной клиентурой. Вместо пребывания в официальной обстановке, хорошо отправиться на корпоратив, на выездное или другое неформальное мероприятие.

Скорпион

Скорпионов день приглашает к мелким приключениям. Они помогут разнообразить привычный уклад жизни и поговорить с нужными людьми в неформальном тоне. Сегодня можно не следовать расписанию, субординации, штампам. Подходящий момент для небольших тренингов «в полевых условиях», позволяющих отработать полезные навыки - например, гибкость тела, ловкость рук, нестандартные приемы общения или вождения.

Стрелец

Стрельцам сегодня стоит быть на связи: есть вероятность приглашения к диалогу или сотрудничеству. В этот день легко договориться напрямую, минуя стадию официальных встреч и унылых ритуалов. Стоит пользоваться моментом, пока не заданы строгие правила и общение не стало жестко регламентированным. Возможно, вам напишет друг издалека, сделает шаг навстречу потенциальный партнер, ученик или попутчик.

Козерог

Сегодня Козерогам трудно все тщательно спланировать и проконтролировать. Это день забегов на короткие дистанции. Придется гибко менять тактику, действовать «здесь и сейчас». Пригодятся острые инструменты, оперативная связь и ловкие помощники. День хорош для несложных тренировок, небольшой командировки, простых домашних дел и лечебных процедур. Приветствуется творчество и небольшой риск в мелочах.

Водолей

Сегодня Водолеи могут забыть про сложные задачи и тяжелые для себя темы. Можно вырваться из плена формальностей, на время избавиться от ограничений. Подходящий момент для физической и интеллектуальной разминки, тренировки, умеренной деловой или игровой активности. Обстоятельства позволяют действовать сообща, вести диалог или поддерживать связь, при этом тон будет задавать партнер или собеседник.

Рыбы ‌‌

Рыбам сегодня лучше отдать предпочтение простым домашним делам и несложным рабочим задачам. Настроение вплоть до ночи будет переменчивым, ни за одно дело не стоит браться основательно. Хорошо заниматься мелким ремонтом и обустройством дома, задачами с техническим и медицинским уклоном. Может требоваться постоянная связь с коллегами, подчиненными, членами семьи, сервисами или домашним персоналом.