Вещи, которые нельзя выбрасывать просто так

Согласно теории некоторых людей, старые вещи хранят воспоминания о прошлом и не дают двигаться дальше, поэтому от них надо избавляться.

Отчасти это правда, но от некоторых вещей избавляться просто так нельзя.

Хлеб

Еще в древние времена хлеб считался священной едой. Именно он был главным кормильцем, а эта еда на столе говорила о том, что в семье все хорошо с достатком. Со временем отношение к продукту изменилось и хлеб употребляют не в каждый прием пищи, да и не в каждом доме. Случается и такое, что мучное, как и все обычные продукты, плесневеет. Однако, выкидывать его нельзя. Конечно, никто не заставляет людей есть хлеб с плесенью. Достаточно скормить его голубям или уткам в ближайшем водоеме. Если выбросить хлеб, можно навлечь беду на дом и оставить себя без достатка.

Фотографии

Если на снимке изображены вы или ваш близкий человек, то ни в коем случае нельзя его выкидывать. Даже если вы больше не общаетесь с кем-то, но не желаете ему зла, лучше оставить фотографию себе. Можно выбрасывать снимки своих врагов, но смотрите, чтобы вас не было с ним на одной фотографии. Дело в том, что кадры могут попасть в руки злоумышленников. Выбрасывая свои фотографии, можно сглазить самого себя и навлечь проблемы со здоровьем.

Часы

Ни в коем случае нельзя избавляться от работающих часов. Дело в том, что они показывают время, а, выбрасывая их, человек разбрасывается своим временем. Считается, что избавляться от работающих часов нельзя, так как это навлекает на людей преждевременную смерть. Часы не просто так считают магическим предметом, который собирает в себе энергию человека и места. Существует много легенд о том, что наручные часы людей останавливаются в тот момент, когда человек умирает. То же самое и с другими часами. Если они исправны, можно разобрать их на детали или просто оставить дома.

Алевтина Кузнецова