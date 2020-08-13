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Какие домашние животные подходят знакам зодиака

Вечерняя Москва34 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам.

Накануне Дня бездомных животных (15 августа) выясняем, какие знаки зодиака не могут жить без котиков с собачками и кому стоит держать в своем жилище необычных питомцев.

Овен

У Овнов столько энергии, что ее поможет выплеснуть собака. Причем крупная, с непоседливым характером, даже бойцовских пород. С такой можно и по городу гулять долгими часами, и в деревне играть до упаду. Овны относятся к питомцам трепетно и любят баловать вкусняшками.

Телец

Тельцы постоянно пропадают то на работе, то в гостях. Поэтому питомцы нужны неприхотливые в уходе: черепаха, хомячок, рыбки. Если кошка, то обязательно породистая и с «царским» характером. Хотя звезды рекомендуют для усиления энергетики брать бездомных животных.

Близнецы

Близнецы терпеть не могут одиночества и очень любят животных. Поэтому заводят сразу и собак, и котов, и попугаев. Последние, кстати, отлично подходят Близнецам. Особенно птички экзотических пород.

Рак

Раки трепетно относятся к животным, особенно бездомным. Их желание заботиться о том, кто рядом, позволяет им заводить любых питомцев. Из-за большой ранимости Раков выбирать все же лучше долгожителей, иначе после смерти питомца они могут впасть в депрессию.

Лев

Львы ценят в животных грацию, горделивость, красоту, но при этом покладистость и верность. Поэтому рекомендуется заводить лошадей в загородном доме. А в квартире отлично подойдут собаки, например немецкая овчарка или лабрадор, и кошки со спокойным характером.

Дева

Дев дико раздражает беспорядок, а уж тем более шерсть от питомцев. Поэтому выбирать лучше короткошерстные породы собак или же кошек-сфинксов. Подойдут и рыбки, которые не будут и под ногами мешаться, и звуков лишних издавать.

Весы

Для Весов домашние животные — это самый лучший антистресс. Настоящие друзья и любимчики. Причем Весы любят всех: и рептилий, и шерстистых питомцев, и рыбок с попугаями. Часто они и живут все вместе. Если же выбирать из всех, то лучше подойдет Весам небольшая собачка, которая спасет от грусти.

Скорпион

Скорпионы, как люди эксцентричные, любят привлекать внимание даже с помощью домашних животных. Поэтому выбирают часто экзотические породы и виды: лемуров, ящериц, пауков. Причем стоит присмотреться к поведению избранника Скорпиона: это отражение его самого.

Стрелец

Стрельцы очень ценят авантюризм, независимость и свободолюбие. То же они хотят видеть и в своих питомцах. При этом Стрельцы отлично справляются с воспитанием практически любых домашних животных. Поэтому могут брать и бойцовых собак, и овчарок, и чихуахуа. Маленькие собачки, кстати, тоже подойдут Стрельцам. Эти любимцы станут отличными компаньонами в путешествиях.

Козерог

Козероги по натуре очень чуткие, поэтому выбирают питомца долго, чтобы это был настоящий друг, похожий на них во всем. Из-за того, что они постоянно заняты работой, выбирать приходится животных с небольшими потребностями в уходе. Подойдут и коты пород мейн-ккун, сфинкс, бенгальская.

Водолей

Водолеям, несмотря на их непоседливость, нужен верный друг, который будет ждать дома. Как хозяева они просто отлично себя ведут и ухаживают за питомцами. Правда, с дрессурой возникают проблемы — Водолеи же за свободу личности. Выбирать лучше собак крупных пород с мягкой длинной шерстью.

Рыбы

Рыбы — не особые фанаты питомцев, зато отлично их воспитывают. Хорошо подойдут те, к кому не нужен особый подход — крысы, хомячки, черепахи. Кошки, которые гуляют сами по себе и не устраивают погромов в квартире. А также кролики с зайцами — они успокаивают Рыбок.

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