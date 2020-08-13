Впереди обалденное будущее — любовный гороскоп на 14 августа

Не стоит вспоминать о прошлом. Лучше сконцентрироваться на ближайшем будущем.

Овен ‌‌

Сегодня некоторые Овны в полной мере могут почувствовать ответственность за вторую половинку. Если вы поможете партнеру достойно выйти из проблемной ситуации, ваша любовь вспыхнет с новой силой. Если вы пока одиноки, не стоит вовлекать в свои личные дела окружающих.

Телец

Не исключено, что сегодня некоторых Тельцов ждут неприятный сюрприз от второй половинки. Это подтолкнет вас к решению расстаться с партнером, несмотря на то, что будущее с ним виделось в радужном свете. Если вы пока не встретили любовь, не стоит тратить время на безразличного к вам человека.

Близнецы

Для многих Близнецов этот день в любовной сфере может стать весьма плодотворным, но при условии настойчивых действий и уверенности в себе. Это поможет вам преодолеть влияние тревожных ситуаций и наладить контакт с пассией. Одиноких Близнецов ждет неожиданная встреча.

Рак ‌‌

Если в этот день некоторых Раков будет раздражать непонимание со второй половинкой, стоит задуматься о причине отсутствия согласия. Возможно, каждый из вас блюдет только свои интересы. Одинокие Раки не найдут свою любовь, если как отшельники будут сидеть дома.

Лев ‌‌

Многим Львам этот день принесет прилив физических и моральных сил. Это позволит решить задачи, связанные с партнерскими отношениями. Если вы пока не встретили любовь, постарайтесь не поддаваться собственным слабостям и сомнениям в успешном устройстве личной жизни.

Дева ‌‌

Астрологические влияния этого дня могут обострить несогласие Дев с любимым человеком по ряду важных вопросов. Многих из вас это подтолкнет к размышлениям о целесообразности продолжения отношений. Если вы пока одиноки, найдите повод пригласить в гости потенциального партнера.

Весы ‌‌

Этот день идеально подходит для того, чтобы расстаться с комплексами и стереотипами в любовной сфере. Астрологические влияния позволят Весам иначе взглянуть на привычные ситуации. Если вы пока одиноки, внезапная страсть подтолкнет вас к признанию в чувствах.

Скорпион

Астрологические тенденции этого дня потребуют от Скорпионов осторожности в отношениях с объектом их страсти. Постарайтесь обдумывать свои слова, иначе есть вероятность, что вас неправильно поймут. Если вы пока одиноки, не ждите слишком настойчивых ухаживаний от окружающих.

Стрелец

Не исключено, что сегодня вам захочется объявить войну неприятным привычкам партнера. Если слова и уговоры не дадут нужно эффекта, продемонстрируйте несколько раз одну из них. Одиноким Стрельцам звезды подсказывают постараться посмотреть на себя глазами окружающих.

Козерог

Звезды подсказывают Козерогам, что некоторые из них в этот день могут столкнуться с завистниками. Постарайтесь оградить ваши отношения с любимым человеком от влияния посторонних. Если вы пока одиноки, привлеките к себе внимание яркой, но не вызывающей внешностью.

Водолей

Сегодня ваши отношения со второй половинкой могут значительно укрепиться, если вы оба не поддадитесь на провокации со стороны третьего лица. В ином случае ваша уязвимость значительно возрастет. Одиноким Водолеям звезды подсказывают выбирать для встречи уединенные места.

Рыбы ‌‌

Не исключено, что в этот день вы немного взгрустнете о событиях прошлого. Может быть, о днях, когда ваши отношения с партнером только зарождались. Впрочем, не стоит печалиться, впереди вас ждет прекрасное будущее. Одиноких Рыб ждет увлекательное общение с поклонником.