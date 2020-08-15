Тратьте деньги только на семью — финансовый гороскоп на 17-23 августа

Финансовый гороскоп на неделю 17-23 августа 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

Эта неделя в целом складывается благоприятно для деловой активности Овнов. С самого начала недели вам удастся довести до полного завершения некоторые свои проекты. Причем, в вашей работе произойдет ускорение за счет того, что отпадет необходимость в рутинной работе. Рекомендуется использовать технические новинки. Также это хорошее время для подведения итогов деятельности, подготовки финансовых отчетов. Работа на дому или в семейном бизнесе будет успешной. Кроме того это благоприятная неделя для тех, кто заняты творческими видами деятельности. Хорошо участвовать в конкурсах, соревнованиях, кастингах, а также любых видах деятельности, где требуется проявить личные таланты и пробивные способности. Вы будете способны к нестандартным поступкам, и это позволит вам обойти конкурентов в конкурентной борьбе.

Телец

Эта неделя складывается удачно для Тельцов. Ориентируйте себя расширение и укрепление деловых отношений. Это прекрасное время для деловых знакомств, встреч, поездок. Причем желательно, чтобы инициатива знакомств исходила от вас – в этом случае успех встречи более вероятен. Другая тема, которая будет благоприятна в эти дни, связана с ускорением оборотов в торговом товарно-денежном обмене. Ваши товары и услуги могут пользоваться высоким спросом. Также эти дни благоприятствуют поискам дополнительной подработки. Наиболее успешно пойдут дела у тех, кто работает вместе с родственниками, в семейном бизнесе или на дому. В эти дни успешнее пойдет работа в комфортных, тихих и спокойных условиях. Старайтесь не ставить перед собой жестких планов и решайте вопросы по мере их поступления. Именно такой стиль работы будет наиболее эффективным.

Близнецы

Уровень доходов Близнецов на этой неделе может существенно повыситься. Это особенно справедливо для тех, у кого имеется несколько источников доходов, помимо основной работы. Используйте эти дни для совершенствования навыков в работе и повышения уровня профессионального мастерства. Также в это время вы можете рассчитывать на получение льгот, скидок при покупке потребительских вещей. Старайтесь делать покупки в дни проведения акций, когда действуют выгодные скидки. Другим позитивным направлением недели может стать расширение и укрепление деловых связей. Все самые важные деловые встречи лучше всего запланировать на первую половину недели. Хорошо проходят поездки, легко решаются вопросы, связанные с документами. Возможно, кто-то из друзей обратится к вам для оказания некой услуги. Помогайте людям и вам тоже помогут, когда это потребуется. Ждите хороших новостей от друзей и единомышленников.

Рак ‌‌

На этой неделе удача сопутствует в делах Раков. Вероятно, вам не обойтись без поддержки друзей и единомышленников. Это прекрасное время для коллективного обсуждения общих вопросов. К вашему мнению будут прислушиваться, и вы во многом сможете влиять на формирование коллективных решений. Преуспевают те, кто работает в общественных организациях, занимается обслуживанием компьютеров, связан по работе с Интернетом. Используйте нестандартные решения, которые и будут единственно верными. Также очень важно сохранять последовательность в действиях. Тогда у вас будет прекрасная возможность добиться реализации своих целей. Старайтесь быть на виду у начальства, активно вносите предложения об усовершенствовании методов работы – вас обязательно услышат, оценят. Дни благоприятны для карьерного роста и поисков новой работы.

Лев ‌‌

Вся неделя, начиная с первых дней, складывается благоприятно для Львов, которые планировали записаться на прием к вышестоящему начальству. Вы можете попросить о предоставлении материальной помощи, всевозможных льгот на оплату путевки в лечебно-оздоровительный санаторий. Либо предложить работодателю оплачивать вам проезд к месту работы и обеды в рабочее время. Доверительный стиль отношений с начальством поможет решать подобного рода вопросы. Также звезды советуют сосредоточить внимание на совершенствовании в профессии. В это время у вас усиливается способность к обучению, вы легко будете понимать некоторые сложные вопросы, касающиеся профессиональных знаний. Можно проходить курсы повышения квалификации. Вторая успешная тема – деловые поездки, командировки с целью расширения бизнеса.

Дева ‌‌

Девы на этой неделе смогут повысить свою квалификации и успешно решить сложные профессиональные вопросы. В первой половине недели у вас будут лучше всего получаться дела, связанные с дальними контактами, деловой перепиской, работой на компьютере через Интернет. Это очень полезные дни в плане приобретения новых знаний, обмена опытом. Возможно, вы будете нуждаться в подсказке более опытного коллеги. Такой взаимообмен идеями и знаниями – очень позитивный процесс, способствующий ускорению решения многих вопросов. Также в эти дни складывается благоприятная финансовая ситуация. Вы сможете сравнительно легко получить доступ к кредитным ресурсам. В этом смысле можно оформлять банковские ссуды, брать и давать деньги взаймы, урегулировать вопросы погашения задолженностей и оплаты налогов. Благоприятное время для рефинансирования кредитов.

Весы ‌‌

Прекрасная неделя для Весов, занимающих руководящие должности. Вы особенно преуспеете в делах в первой половине недели, поэтому наиболее важные дела лучше запланировать на эти дни. Вы будете способны к проведению реформ, используя методы мягкой силы. Можно делать кадровые перестановки, вносить коррективы в график работ, заниматься оптимизацией бюджетных расходов, урезая все неэффективное и устаревшее. Хорошее время для привлечения кредитных ресурсов в развитие бизнеса. Обстоятельства могут складываться таким образом, что многие вопросы будут находить свое решение легко и быстро. Особенно это относится к тем, кто работает в партнерском бизнесе, где нет строгой иерархической соподчиненности. Успешно проходят коллективные мероприятия, на которых будут решаться общие вопросы. Можно подписывать документы о партнерском сотрудничестве.

Скорпион

Скорпионам, которые находятся в стадии судебно-юридических разбирательств, удастся успешно урегулировать ряд важных вопросов. Старайтесь действовать открыто и в точном соблюдении с рамками закона. В этом случае обстоятельства могут поменяться, и это будет выгодно для вас. Используйте представляющиеся вам удачные возможности первой половине недели – и у вас все получится. Также эти дни отмечены высоким уровнем работоспособности. Можете ставить перед собой самые трудоемкие и физически затратные задачи. Это хорошее время для делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Независимо от того, какую должность вы занимаете, ваша работа будет идти весьма продуктивно. Складываются благоприятные условия для трудоустройства.

Стрелец

У Стрельцов на этой неделе прекрасное время для того, чтобы проявить свои изобретательские и рационализаторские способности. Не пренебрегайте всевозможными техническими средствами, благодаря которым можно было бы увеличить производительность труда. Также это хорошее время для отказа от всего устаревшего и малоэффективного в пользу технической модернизации. Резервом для роста также является более рациональное использование рабочего времени. Другим позитивным направлением может стать работа бизнесменов, направленная на расширение географии бизнеса. Вы почувствуете прилив энергии и готовность браться за решение масштабных проектов. Усиливается вера в свои таланты и способности. Это действительно время смелых свершений. Можно браться за совершенно новые дела, в которых у вас мало опыта – вы способны быстро обучаться и решать самые нестандартные вопросы.

Козерог

Финансовые возможности Козерогов на этой неделе могут прирастать благодаря успешному сотрудничеству с деловыми партнерами и клиентами. Поэтому удачно пойдут дела у работающих в сфере услуг. Увеличится приток клиентов, ваши услуги будут востребованы. Старайтесь подходить к каждому заказчику или клиенту творчески, с фантазией и выдумкой – это только прибавит к вам симпатии клиентов. Преуспевают работники салонов красоты, финтес клубов, торговцы модными вещами и украшениями. У бизнесменов благоприятное время для принятия мер по укреплению безопасности бизнеса, установки систем видеоконтроля, смены замков и паролей на банковских ячейках. Хорошо заниматься оформлением страхования имущества. При необходимости можно брать ипотечный кредит.

Водолей

В течение этой недели у Водолеев будет благоприятное время для наведения порядка в текущих делах. Подумайте о более эффективном использовании имеющейся в вашем распоряжении техники и механизмов – это могло бы сделать ваш труд более производительным. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются доброжелательные. Вы будете относиться к своей работе с особым желанием и любовью. Хорошее время для тех, кто проходит стажировку, производственную практику – вы сможете получить и усвоить много полезных навыков. Рекомендуется активнее проявлять инициативу при установлении деловых контактов. Возможно, в поле вашего зрения появятся люди, которые будут делать вам предложения о сотрудничестве. Отнеситесь к ним со вниманием – скорее всего, то, что вам предложат, будет выгодным. Это исключительно удачное время для работы с документами.

Рыбы ‌‌

Рыбы на этой неделе могут преуспеть в делах во многом благодаря умению находить взаимопонимание в контактах. Прежде всего, это почувствуют торговцы, посредники, консультанты, водители транспорта, преподаватели и журналисты. Значительно ускоряется товарно-денежный и информационный обмена, поэтому причастные к этому сферы деятельности только выиграют. Консультантам сетевого маркетинга рекомендуется именно на эти дни планировать проведение рекламных акций, встреч с потенциальными заказчиками и подписчиками – ваши силы и средства не будут потрачены напрасно. На подъеме торговые сделки. Также эти дни могут быть связаны с высоким уровнем работоспособности. Вы будете очень энергичными и удачливыми в делах. Уровень доходов имеет тенденцию к росту, и это будет связано в основном с интенсификацией вашего труда и повышением профессионального мастерства.