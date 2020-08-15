Любовь с первого взгляда – гороскоп на 17-23 августа

Гороскоп на неделю 17-23 августа 2020 для каждого знака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

У Овнов эта неделя складывается благоприятно для семейных и домашних дел. Можно проводить ремонтные работы, переставлять мебель, украшать свое жилье, делая его более уютным и комфортным. Если у вас есть дачный садово-огородный участок, то стоит поработать с землей – это доставит вам огромное удовольствие. Приглашайте в гости тех людей, в обществе которых вам приятно находиться. У влюбленных неделя пройдет замечательно. Ваши романтические чувства будут испытывать невероятный подъем. Это время свиданий, подарков, сердечных переживаний, любовных признаний и приятных сюрпризов. Одинокие Овны имеют все шансы познакомиться с представителем противоположного пола. Главное, что для этого требуется, – посещать кафе, клубы, дискотеки, концертные залы, предаваться веселью и радости.

Телец

У Тельцов на этой неделе могут развиваться гармоничные отношения с окружающими людьми: знакомыми, родственниками, соседями. Относитесь к людям со вниманием и тактом, и они ответят вам тем же. Удачно проходят встречи, знакомства, поездки. Также это хорошее время для учебы. Ваш интеллект прекрасно справится с любыми нагрузками. Больше времени проводите на свежем воздухе, в движении – это положительно отразится на вашем самочувствии. Также в вас может пробудиться инстинкт «гнездования», когда захочется превратить свое жилище в уютное и надежное гнездышко. Основное внимание уделите благоустройству жилища. В вашей семье может царить мир и согласие, поэтому хорошо всем вместе дружно браться за решение семейных хозяйственно-бытовых вопросов. Вы сами удивитесь, когда увидите, что за короткий срок удалось сделать столь много полезных дел. Например, это прекрасное время для работы на садово-огородном участке.

Близнецы

Близнецы на этой неделе смогут преуспеть в решении материальных и финансовых вопросов. В результате вы сможете себе позволить купить ту вещь, о которой давно мечтали. Особенно это касается тех вещей, которые могут представлять эстетическую ценность: ювелирное украшение, картина, модная одежда. Окружайте себя красивыми вещами, и жизнь заиграет новыми красками. Неожиданно вы можете осознать, что очень востребованы другими людьми и сами нуждаетесь в общении. Вам будет поступать много позитивной информации, в поле зрения появятся новые люди, которые войдут в круг вашего общения. Будет идти интенсивный процесс информационного взаимообмена. Одинокие Близнецы смогут познакомиться с представителем противоположного пола и ездить на свидания. Особенно вероятно такое знакомство на дружеской вечеринке или во время увеселительной поездки. Успешно проходит учёба.

Рак ‌‌

Раки на этой неделе станут отличными собеседниками. Многие из вас, особенно женщины, будут намного обаятельнее и привлекательнее как в общении, так и внешне. Возрастет интерес со стороны противоположного пола, круг друзей и приятелей заметно расширится. Рекомендуется менять имидж, прическу, стиль одежды, макияж. Вам не изменит тонкое чувство меры и вкуса. Также это прекрасное время для решения конкретных практических вопросов. «Дело – прежде всего» – ваш девиз на эту неделю. Чтобы обрести уверенность в себе, вам потребуется много и интенсивно работать. К тому же от плодотворного труда вы сможете получить подлинное удовлетворение. Другое позитивное направление – наведение порядка в доме. Хорошее время для покупок, заготовок.

Лев ‌‌

Эта неделя располагает Львов к спокойному уединенному времяпрепровождению. У вас усиливается внутренняя потребность разобраться в самих себе, найти разгадку каких-то непонятных событий, которые вас волнуют и не отпускают ваше внимание. И вы преуспеете в этом. Это хорошая неделя для тех из вас, кто занимается духовными практиками, читает мантры, проводит сеансы медитации или часто обращается в молитве. Это время духовных поисков и обретений на тонком плане. Мысленные формы и установки, которые вы будете создавать, имеют высокую степень реализации в дальнейшем. В целом эта неделя складывается благоприятно для личностного роста и повышения уровня образования. Также это хорошее время для начала цикла спортивных тренировок, направленных на улучшение пропорций тела и развития силы и выносливости. Вы будете находиться в прекрасной физической форме и сумеете укрепить здоровье. Вероятно, многих из вас потянет на путешествия. Расширится круг ваших знакомых в Интернете.

Дева ‌‌

Девы на этой неделе могут пребывать в поиске новых впечатлений. Возрастает роль дружеского окружения. Вас могут приглашать в гости, и вы больше времени, чем обычно, будете проводить среди друзей и подруг. Если у вас было мало друзей, то наверняка сможете расширить дружеский круг общения. Также, не исключено, что на одной из дружеских вечеринок у вас завяжутся романтические отношения. Благоприятно складывается это время для тех, кто устремлен в будущее и строит планы. Усиливается ваш дар предвидения. Некоторые предстоящие события вы сможете интуитивно предчувствовать, что поможет вам избежать неприятностей. Могут исполниться некоторые ваши заветные желания. Людям, занимающимся духовными практиками, рекомендовано больше времени проводить в медитации. Усиливается влияние молитвы, которые вы прочитаете в уединении – ваши просьбы будут услышаны высшими силами. Также, удача ожидает тех из вас, кто пытается разгадать странные и загадочные явления. Временами вам будет казаться, что вы видите людей насквозь и понимаете их без слов.

Весы ‌‌

Весы на этой неделе могут стать более заметными в обществе. Возможно, на вас обратят внимание влиятельные люди. Также, не исключено, что вы окажетесь в центре внимания, о вас будут говорить, оценивать вас – причем оценка будет чаще всего лестная. В целом это период некоего социального и профессионального возвышения, когда у вас появится шанс в чем-то отличиться, выделиться из толпы, раскрыть на публике свои таланты и способности. Однако не следует обольщаться и терять чувство меры. Усиливается потребность в новых ярких впечатлениях. В эти дни вы можете получить много таких впечатлений, и будете радоваться жизни. Если у вас есть заветное желание, то оно может исполниться. Фортуна будет весьма благосклонна к вам, поэтому ловите удачу всюду, где сможете. Возрастает значимость и роль друзей. Старайтесь помогать другим людям, причем действовать бескорыстно. В этом случае можете вполне рассчитывать, что и вам помогут.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе, возможно, предстоит расширить свои представления об окружающем мире. Возможно, вы проведете это время в путешествии и увидите много интересного. Также, многие из вас почувствуют усиление тяги к знаниям, причем не просто знаниям, а глубоким философско-мировоззренческим и культурологическим знаниям. Это хорошее время для позитивных перемен в супружеских отношениях. Также эта неделя может быть связана с достижениями и признанием ваших заслуг общественностью. Возрастет ваш авторитет, социальный и профессиональный уровень. Наконец вы сможете пожать плоды своих усилий, которые были потрачены в предыдущее время. Кому-то это даст повышение в должности, кому-то – реализацию проекта, кому-то – достижение заветной цели. Это хорошее время для постановки для себя стратегической цели или методичного продвижения к ранее поставленной цели.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе захочется испытать острые впечатления и сделать нечто такое, что поднимет уровень адреналина в крови. Ваше поведение может стать более рискованным, однако ничего плохого с вами не случится. Возрастает уровень сексуальных потребностей. Также это прекрасное время для борьбы с вредными привычками. Уделяя время своему здоровью, а также наводя порядок в окружающем вас пространстве вы, тем самым, повышаете свой энергетический потенциал и начинаете себя лучше чувствовать. Также на этой неделе вам, возможно, захочется расширить горизонты познания и обрести новый жизненный опыт. Это можно успешно реализовать в дальних поездках, когда вы будете окружены совершенно непривычными реалиями, знакомство с которыми будет обогащать вас. Успешно идет освоение иностранных языков. За неделю вы сможете существенно пополнить свой словарный запас. Если у вас есть потребность в учителе, духовном наставнике и просто в мудром человеке, с которым можно посоветоваться по любому вопросу, то на этой неделе вы такого человека можете повстречать.

Козерог

У Козерогов прекрасное время для личной жизни. Вам удастся значительно укрепить как супружеские, так и деловые отношения. В целом вы будете расположены к тому, чтобы внимательно прислушиваться к пожеланиям партнера и учитывать его мнение. Уже одно это позволит спокойно и взвешенно подходить к разрешению спорных вопросов. Чаще появляйтесь на публике вместе со своим любимым – пусть все видят, что у вас всё замечательно. Также на этой неделе усилится потребность в интимных отношениях. Если вам давно нравится человек, то на этой неделе звезды советуют действовать смелее и предпринимать конкретные шаги к сближению. Можете быть уверенными – удача улыбнется вам! Возрастет ваша физическая сила, выносливость, быстрота реакции – спортсмены смогут одержать победу в единоборствах.

Водолей

У Водолеев на этой неделе усилится тяга к порядку и дисциплине. Вы будете склонны убираться всюду, где только сможете: на работе, в квартире, на даче. Такая потребность будет напрямую связана с вашим состоянием здоровья: чем больше вокруг вас чистоты и порядка, тем лучше ваше самочувствие. А вот отклонение от порядка сразу вызывает психологический и физический дискомфорт. Другое позитивное направление — укрепление и развитие отношений. Вас будет устраивать все, что делает партнер по браку, общение с ним станет интересным, приятным. Если вам сложно принять какие-то решения, предоставьте такое право второй половинке – она скорее и лучше справится с задачей.

Рыбы ‌‌

Рыбы на этой неделе почувствуют усиление творческих способностей. Ко всем делам вы будете склонны относиться с фантазией и выдумкой. Если у вас есть семья и дети, то старайтесь больше времени проводить с детьми, заниматься их воспитанием. Они обязательно вас порадуют и удивят своими успехами. Это прекрасное время для расцвета романтических отношений. Если вы влюблены, то попробуйте сделать приятный сюрприз любимому человеку или удивите его чем-то. На этой неделе хорошо не только получать удовольствие и развлекаться, но и заниматься решением практических материальных вопросов. Рекомендуется сочетать приятное с полезным: заниматься наведением порядка у себя в доме, устроить генеральную уборку или ремонт, что как раз и даст достаточную физическую нагрузку. Ваше физическое состояние будет прекрасным и организм нуждается в нагрузках, чтобы еще больше укрепиться и повысить иммунитет.