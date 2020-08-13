Время менять мысли и жизнь — гороскоп на 14 августа

25 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Близнецах поддерживают общий динамичный настрой и дают достаточно энергии для текущих хлопот.

Вектор движения подскажет обстановка. Можно продолжить начатое вчера, перейдя от слов и шуток к делу. Прояснить недоразумения поможет активная позиция: если есть сомнения или недочеты, лучше не лгать и не теряться в догадках, а предпринять меры. Это день разнообразия, не стоит ограничиваться одним приемом или инструментом. Подходящий момент для быстрых акций, легких тренингов, разъездов. Полезны упражнения на гибкость, ловкость (особенно рук), мелкую моторику, ориентирование.

Овен ‌‌

Сегодня Овны в бодрой физической и творческой форме, могут смело продолжать начатое или наверстывать упущенное. Если предыдущие сутки ушли на разговоры, самое время перейти от слов к действию. День дает энергию для интенсивной тренировки, азартной игры, ведения дел, творческого поиска, активного отдыха, личного участия в жизни детей. Предложенный жизнью ритм легко совместить с личными привычками.

Телец

Тельцам этот день помогает тренировать мобильность и коммуникабельность, а также бороться с инертностью, негибкостью, зацикленностью на одной тактике, практиковать разнообразие подходов и методов. Важные дела лучше отложить и заняться текущими хлопотами. Сегодня можно походя извлечь пользу из сомнительного знакомства или случайной информации, без отвращения выполнить мелкую нелюбимую работу.

Близнецы

Этот день сохраняет вокруг Близнецов легкую игровую атмосферу и удерживает рядом с ними ярких людей. Вы и ваше окружение взаимно заинтересованы друг в друге. От болтовни стоит быстрее переходить к действию: если вас что-то смущает, это поможет прояснить туманные моменты. Ловкости, расторопности, деловитости вам сегодня не занимать. Самые важные встречи, тренинги и поездки лучше перенести на утро.

Рак ‌‌

Сегодня многие Раки «в массовке»: им сложно выделиться, блеснуть обаянием и кого-то покорить, зато легко затеряться в пестрой толпе. Не стоит рассчитывать в эти сутки на полный комплект желаемых удобств или удовлеворение своих личных вкусов. День неплох для разъездов: небольшой дискомфорт вам искупит разнообразие впечатлений, забавное приключение и возможность пообщаться со случайными знакомыми.

Лев ‌‌

Сегодня на Львов работают предприимчивость, гибкость, энергия и словоохотливость. Благодаря этому набору качеств, вы не растеряетесь в неожиданной сомнительной ситуации, легко возьмете мнимый барьер, ловко минуете ловушку. День дает силы для общения, путешествий, спорта, технических экспериментов, развития бизнеса, а также для поиска поддержки у друзей, заявки на лидерство или членство в команде.

Дева ‌‌

Сегодня Девам важно прояснить ситуацию … или запутать ее, все зависит от задачи. Красноречие, юмор, артистизм, находчивость и доля лукавства могут потребоваться вам, чтобы произвести впечатление на публику или исподволь повлиять на чужое мнение. К напусканию тумана стоит прибегать лишь в тактических целях или в острый критический момент: в важном деле такой маневр может подмочить вам репутацию.

Весы ‌‌

Весам этот день помогает формировать команду или поддерживать социальные связи в активном режиме - например, через поиск попутчиков и друзей по общему хобби. Не стоит планировать на эти сутки рутинную работу с документами, официальные визиты, скучные совещания. Хорошо побывать в гостях у партнеров, устроить презентацию или забавный эксперимент. Насыщенный день для переводчиков, путешественников.

Скорпион

События дня держат Скорпионов в легком напряжении. Звезды советуют использовать любой канал для выхода энергии, избегать пассивного образа жизни, предсказуемости и однообразия. Не имеет смысла бежать от сложных ситуаций: приключение поможет вам потренироваться, узнать свой предел выносливости, ловкости и мастерства на данный момент, а также подскажет, над чем нужно поработать в ближайшие месяцы.

Стрелец

Стрельцам сегодня выгоден режим активного сотрудничества (или безобидной легкой конкуренции). Будет легко ладить с напарником, попутчиком. Он окажется расторопнее и проворнее вас, поэтому вам не удастся перехватить инициативу. Зато вы сможете делегировать такому партнеру срочные дела, доверить ему функцию оповещения или разведки. Все недоразумения он устранит сам, без вашего участия и давления.

Козерог

В этот день Козерогам лучше не браться за сложные ответственные работы: есть риск погрязнуть в мелочах, распылить свои силы. А вот в текущих хлопотах стоит проявить последовательность и не прибегать к малодушным отговоркам: если вам хватило энергии взяться за ту или иную задачу, то хватит мужества и на то, чтобы ее завершить. Дело пойдет быстрее при наличии человеческой или технической поддержки.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше сделать ставку на партнерство и стараться всюду играть на равных. Даже если вторая сторона «носит корону» и капризничает, у вас будет возможность ловко поддерживать баланс интересов. Это неплохой день для быстрых переговоров, недолгого сотрудничества, короткой рекламы, делового или нейтрального знакомства, взаимодействия с детьми. Не стоит педалировать романтическую линию.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы не склонны к постоянству и не во всем уверены до конца. Возможны сомнения насчет дома и близких. Любое занятие может свестись к бестолковой суете или бросанию процесса на середине. Возможна рассеянность, путаница, лень в неподходящий момент. В неизбежных текущих делах (хлопотах по дому, заботах о детях, питомцах) поддерживать тонус поможет творческий подход и легкий игровой настрой.