Откажитесь от спонтанности — финансовый гороскоп на 14 августа

Сегодня не стоит принимать решения, руководствуясь внезапными мыслями и непроверенной информацией.

Овен ‌‌

У Овнов сегодняшний день неблагоприятен для проведения рекламных мероприятий и контактов с вышестоящим руководством. Особенно нежелательно принимать участие в корпоративных вечеринках. Если от этого никак нельзя уклониться, то старайтесь не привлекать внимание к своей персоне. В противном случае ваша деловая репутация может пострадать.

Телец

Это непростой день для тех Тельцов, кто работает на дому дистанционно, используя Интернет или телефон. Информация, которая будет поступать к вам, не всегда будет корректной и потребует определенных усилий для уточнения. В связи с этим не торопитесь делать опрометчивые суждения. Не следует никому ничего обещать и самим доверяться чужим обещаниям.

Близнецы

У Близнецов сегодняшний день может быть связан с проверкой на прочность деловых связей. Возможно, что данные вам обещания, так и останутся неисполненными. А запланированные на сегодня деловые встречи либо будут сорваны, либо пройдут совсем не так, как вы бы хотели. Будьте осторожнее в дороге, не нарушайте правила движения.

Рак ‌‌

Сегодня у Раков неблагоприятное время для проведения финансовых расчетов с деловыми партнерами. При проведении подсчетов может возникнуть конфликтная ситуация и вопрос «кто кому остается должен» станет камнем преткновения. Не следует выполнять клиентские заказы без предоплаты. Будьте осмотрительнее при проведении расчетов с клиентами за предоставленные услуги.

Лев ‌‌

Если Львы работают в трудовом коллективе, то обязательно согласовывайте свои личные инициативы с мнением коллег. И никогда не делайте коллегам критических замечаний, даже если они справедливы. Весьма вероятно, что это может стать темой для разногласий. Также в ходе выполнения текущих работ, вы чаще обычного будете сталкиваться с техническими неувязками.

Дева ‌‌

Девам будет нелегко удовлетворять запросы клиентов. Сегодня достаточно напряженный день для работников гостиниц, ресторанов, игровых клубов. Возможно, вам придется иметь дело с неадекватными клиентами или попытками обмануть вас при финансовых расчетах. Старайтесь не иметь общих дел с людьми, причастными к теневому бизнесу.

Весы ‌‌

Сегодня Весам, возможно, придется заниматься не теми делами, которые вы изначально планировали. Будьте готовы к неожиданностям. Чаще обычного будет ломаться компьютерная техника, происходить сбои в работе программного обеспечения. У риэлтеров может сорваться перспективная сделка. Будьте внимательнее к подготовке документов.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов не лучший день для сбора документов, справок и пр. в официальных инстанциях и подачи их на регистрацию. Вы можете увязнуть в бюрократических проволочках, потеряв много времени впустую. Также, лучше пока не искать контактов с людьми, облеченными властью. От подачи служебных докладных записок пока лучше воздержаться.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется в первой половине дня воздержаться от проведения технических испытаний, пусконаладочных работ, освоения новой техники – в это время велика вероятность аварийных ситуаций с нанесением вам мелких травм. В целом этот день неблагоприятен для тех, кто работает вдали от родного дома: вахтовиков и командировочных.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше воздержаться от проведения финансовых операций. Постарайтесь не делать ничего такого, что могло бы увеличивать риск финансовых потерь. Также в этот день необходимо строго соблюдать правила техники безопасности при работе с металлами – велика вероятность производственного травматизма.

Водолей

Водолеям сегодня необходимо особое внимание уделять соблюдению договорных обязательств. Возможно, ваши деловые партнеры будут склонны действовать в нарушение действующих договоренностей. Даже если у вас сложились доверительные отношения, не помешает проверить, насколько слова соответствуют реальным поступкам.

Рыбы ‌‌

У Рыб в трудовом коллективе сегодня могут внезапно испортиться отношения с коллегами. Вы будете склонны к принятию скоропалительных решений, вплоть до спонтанного решения написать заявление об увольнении. Также в этот день у офисных служащих может часто ломаться техника и происходить иного рода технические сбои.