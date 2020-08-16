Пора поговорить о серьезном — любовный гороскоп на 17-23 августа

Любовный гороскоп на неделю 17-23 августа 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

Начало недели может ознаменоваться для Овнов письмом, звонком или приглашением к разговору, исходящим от любимого человека. Если вы сами собирались сказать что-то важное, лучше не медлить и сделать это в понедельник или вторник. В выходные будьте дипломатичнее. Вечером воскресенья возможен сюрприз.

Телец

В начале недели Тельцы склонны нервничать в разговоре с любимым человеком (или в беседах о нем с третьими лицами). Звезды настоятельно советуют вам отложить все значимые беседы и встречи до 2 половины недели. Не исключено, что воскресным вечером партнер вдруг «созреет» для диалога и начнет его сам.

Близнецы

На этой неделе влюбленным Близнецам стоит активнее ловить миг удачи в понедельник и вторник. Не стоит откладывать совместную поездку, занятия общим хобби, активную переписку. Во 2 половине недели настрой окажется менее боевым и мобильным, станет больше сомнений и меньше возможностей для общения.

Рак ‌‌

В понедельник и вторник Ракам опасно давать волю словам и эмоциям. Высказавшись сгоряча и сделав шаг напоказ, вы будете сперва горды собой, но быстро поймете, что поступили не слишком мудро. Дождитесь 2 половины недели: ход мысли станет более разумным, наладится связь, придет полезная информация.

Лев ‌‌

Влюбленным Львам стоит мобилизоваться в начале недели. Без тени сомнения пускайте в ход харизму, артистизм, ловкость, ораторский талант или интеллектуальный арсенал. Если вы не выиграете войну, то выиграете хотя бы битву. Воскресным вечером будьте готовы к новостям или неожиданному повороту беседы.

Дева ‌‌

Начало недели склонит Дев к театральным эффектам в любви, но далее к ним вернется природный прагматизм и желание быть собой. Понедельник и вторник идеальны для финального спектакля, прощального письма. Во 2 половине недели возвращайтесь в тихую гавань. Воскресный вечер хорош для интимной переписки.

Весы ‌‌

Весам не стоит полагаться на оптимистичные любовные договоренности в начале недели: события внесут в них поправки. Желательно отложить романтический уик-энд, если вы будете не в настроении, не в лучшей эстетической или физической форме. А также, если между вами и партнером «пробежала черная кошка».

Скорпион

Влюбленным Скорпионам звезды советуют дождаться 2 половины недели. Она даст им ценные преимущества - например, позволит восстановить связь или взять нужный тон в разговоре. Самые важные личные беседы лучше отложить до воскресного вечера: найдутся подходящие слова или придет долгожданное известие.

Стрелец

Маневры влюбленных Стрельцов удачнее в начале недели. Не стоит медлить, если до цели один шаг, а результат зависит от вашей контактности, эрудиции и энергии. Даже если вы не зацепите эмоционально, ваше яркое выступление не смогут забыть. Вторая половина недели заставит стать скромнее и практичнее.

Козерог

Влюбленным Козерогам стоит взять обет молчания на понедельник и вторник: эффектные речи не достигнут главной цели. Вторая половина недели откроет больше возможностей: мысли придут в порядок, партнер пойдет на конструктивный разговор. Важный диалог или свидание лучше отложить до вечера воскресенья.

Водолей

Водолеям лучше оставить надежды достучаться до партнера в понедельник и вторник: он поглощен собой. Вторая половина недели предложит игру в детектива и аналитика: одному из вас (или обоим) захочется разложить все по полочкам, восстановить хронологию событий, сопоставить факты и вникнуть в детали.

Рыбы ‌‌

Во 2 половине недели Рыбы получат известие от любимого человека или предложение от партнера. Звезды советуют не уходить от разговора: речь пойдет о том, что вам интересно. Если на том конце провода молчат, аккуратно спровоцируйте диалог сами, благовидный предлог или оригинальный повод найдется.