Астролог: «Алкоголь может сломать жизнь трем знакам зодиака»

Астрологи заявили, что среди всех знаков зодиака можно выделить три, наиболее склонных к употреблению алкоголя.

Список самых пьющих знаков зодиака, составленный астрологами, выглядит следующим образом: первым значится Овен, следом за ним идет водный знак Рыбы, а замыкает тройку лидеров Скорпион.

Подробнее разбирая склонности различных знаков к употреблению алкоголя, астрологи уточняют, что тяга Овнов к спиртному обусловлена их компанейским характером. По словам астрологов, носители данного знака обожают шумные вечеринки и способны побаловать себя коктейлем. При этом, по словам астрологов, подобные вечеринки могут постоянно повторяться, а сами Овны никогда не признают своих проблем с алкоголем.

В защиту Рыб астрологи заявили, что представители этого знака зодиака отличаются самоконтролем даже в случае алкогольного опьянения. Скорпионы же, по мнению специалистов, напротив — не умеют контролировать себя и свои эмоции в подобные моменты.