Как вычислить того, кто желает вам зла

Недоброжелатели и враги есть у каждого человека.

Существуют и те люди, которые желают ему зла, а он может не знать об этом. Многие люди оправдывают неудачи в жизни черной полосой, а некоторые уверены, что на них навели порчу или сглаз. Существует несколько способов, которые помогут узнать, кто из недоброжелателей пожелал зла сильнее всего.

Однако перед тем, как приступить к выявлению злоумышленника, нужно определиться с тем, действительно ли на вас навели порчу. Как правило, о ней узнают благодаря подкладам в квартире или на одежде. Другие признаки проклятия вы можете найти тут. Только после того, как вы уверены в том, что на вас действительно порча, можно приступать к ритуалу, выявляющему обидчика.

Существует два ритуала, которые надо проводить строго в полночь. Кроме того, с вами в помещении не должны находиться другие люди, если порча не была наведена на ваш дом. Держите этот обряд в тайне, чтобы он действительно сработал.

Для первого способа вам понадобятся старые ржавые ключи, кастрюля и вода. Бросьте ключи в кастрюлю и вскипятите воду. Когда на поверхности начнут появляться пузырьки, подумайте о всех неприятных событиях, которые произошли с вами из-за порчи и разозлитесь на человека, который все это сделал. Можно представлять темную фигуру. А потом мысленно пригласите его к себе в дом. Первый, кто появится на вашем пороге на следующий день – тот, кто навел на вас порчу.

Для второго способа нужен старый ржавый гвоздь. Вбейте его у порога и соблюдайте весь ритуал, как и в случае с ключами. Подумайте о том зле, которое вам принес обидчик и позовите его к себе в гости. На следующий день он придет к вам. Тот, кто будет себя плохо чувствовать – навел на вас порчу. Как правило, после такого ритуала у обидчика появляются головная боль и головокружение.

Алевтина Кузнецова