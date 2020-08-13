Запреты от наших предков: что нельзя делать вечером

Современным людям многие запреты старинных времен кажутся непонятными.

Большая часть из них связана с темным временем суток, когда активизируются потусторонние силы. Сегодня поговорим о самых распространенных.

1. Выносить вечером мусор и в наше время рискуют не многие. В прошлом считалось, что ночью его могут использовать темные силы для наведения порчи. Сейчас же примета говорит о том, что таким образом человек «выносит» из дома свое финансовое благополучие и удачу.

2. После заката не стоит подметать и мыть полы, потому что, делая это вечером, человек «выметает» из дома собственную удачу. Избавляться от всякого хлама тоже лучше днем, потому что – вы уже в курсе – вечером мусор лучше не выносить.

3. Стирать вещи на ночь боялись в те времена, когда сушили их потом на веревках во дворе. Считалось, что «темная» энергетика впитывается в белье ночью и потом передается человеку, вызывая болезни.

4. Оставляя на ночь грязную посуду, вы рискуете не только тем, что в жилище заведутся тараканы. Считается, что кухня – это самое чистое место в доме и среда обитания домового. А он может расценить любую грязь, как оскорбление и, если не покинет ваш дом, то уж точно сделает жизнь в нем невыносимой через бесконечные бытовые проблемы.

5. Бриться и стричь ногти лучше при свете дня, потому что эти обрезки во все времена использовались для «черных» магических обрядов, в том числе и наведения порчи. В наши дни некоторые считают, что бритье на ночь сильно снижает мужскую потенцию.

6. Долго смотреться в зеркало после захода солнца наши предки боялись, потому что считали зеркала окном в потусторонний мир. Предполагалось, что сквозь стекло души умерших или нечистая сила могут по ночам забирать у человека здоровье и красоту.

7. Давать деньги в долг не стоит в принципе, но, если вы решили это сделать, то лучше утром. Примета связана не только со страхом грабежа в ночное время, но и с тем, что темные силы вместе с деньгами забирают из дома финансовое благополучие. На ночь глядя не стоит одалживать ни вещи, ни продукты: через них в темное время суток на вас могут навести порчу или сглаз.

8. Открывать дверь незнакомому человеку во все времена считалось опасным, а ночью – особенно. Этот запрет актуален все времена.

Теперь вы знаете, какими причинами руководствовались наши предки, используя эти запреты и можете решить для себя, стоит ли их соблюдать.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог