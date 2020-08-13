Ученые: «Натянутая» улыбка действительно работает»

Ученые Университета Южной Австралии решили провести эксперимент о влиянии улыбки на эмоциональное состояние человека.

Оказалось, что даже вымученная улыбка способная прогнать негативные мысли.

В исследовании приняли участие 136 добровольцев из разных стран в возрасте от 18 до 50 лет. Благодаря ряду экспериментов и наблюдений выяснилось, что даже «наигранная» улыбка способствуют улучшению эмоционального состояния.

«Когда ваши мускулы говорят, что вы счастливы, у вас больше шансов увидеть мир вокруг себя в позитивном ключе», — прокомментировал один из авторов исследования доктор Фернандо Мармолехо-Рамос.

Физиология этого процесса заключается в том, что, когда человек улыбается, он стимулирует работу миндалевидного тела (центр мозга, отвечающий за эмоции). В результате высвобождаются нейротрансмиттеры, которые способствуют позитивному настроению.

Ученые надеются, что данное исследование можно будет применить на практике в лечении эмоциональных расстройств и депрессии. Поэтому улыбка — это не просто сокращение мышц лица, но и рецепт хорошего настроения на день.