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Психолог объяснила появление ложных воспоминаний

Вечерняя Москва4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва

Психолог Анна Край объяснила появление ложных воспоминаний у человека.

Как считает эксперт, искаженные воспоминания есть у каждого человека. Они формируются под воздействием различных факторов и могут меняться в течении жизни. К первой группе таких воспоминаний, психолог отнесла воспоминания, которые навязаны окружением: родственниками, друзьями.

— Ученые даже проводили эксперименты на эту тему, в которых родителя просили внушить ребенку, что он потерялся в магазине какое-то время назад, но не помнит этого. Через время у детей интересовались, происходила ли такая ситуация в их жизни, и все они отвечали утвердительно, — уточнила Край.

Вторая группа ложных воспоминаний состоит из событий, действительно произошедших с человеком. Но вспоминая свои детские поступки, их можно «отредактировать», придумав более вескую мотивацию.

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