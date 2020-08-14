Психолог объяснила появление ложных воспоминаний

Психолог Анна Край объяснила появление ложных воспоминаний у человека.

Как считает эксперт, искаженные воспоминания есть у каждого человека. Они формируются под воздействием различных факторов и могут меняться в течении жизни. К первой группе таких воспоминаний, психолог отнесла воспоминания, которые навязаны окружением: родственниками, друзьями.

— Ученые даже проводили эксперименты на эту тему, в которых родителя просили внушить ребенку, что он потерялся в магазине какое-то время назад, но не помнит этого. Через время у детей интересовались, происходила ли такая ситуация в их жизни, и все они отвечали утвердительно, — уточнила Край.

Вторая группа ложных воспоминаний состоит из событий, действительно произошедших с человеком. Но вспоминая свои детские поступки, их можно «отредактировать», придумав более вескую мотивацию.