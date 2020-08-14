Астролог: «Ленивые люди остаются под властью гороскопа»

Практически любой человек может развить в себе навыки, необходимые для конкретной должности.

Однако это утверждение не касается ленивых людей, рассказал телеканалу «МИР 24» ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев. Он отметил, что ленивые люди до конца жизни остаются под властью гороскопа.

«Люди, которые занимаются собой, психологическими практиками, которые выстраивают новую линию на основе законов космоса, морально-нравственных традиций общества, а также тренируют свою психику на предмет озаренческого сознания, когда мы затихаем, а свое собственное ощущение мира вырабатываем, тогда мы меньше ошибаемся, иначе нами управляют очень серьезно масс-медиа, и люди забывают про свою индивидуальность», – сказал Бородачев.

Он отметил, что тренировать себя хорошо получается у Козерогов, Скорпионов и Львов. Такие люди могут превзойти сами себя, подчеркнул астролог. Михаил Бородачев добавил, что для характеристики человека важен не только знак зодиака. Полная карта рождения учитывает, когда человек родился.