Сантименты ударят в голову — гороскоп на 15 августа

25-26 лунные сутки. Сегодня встреча Луны и Венеры в Раке подпитывает сентиментальные переживания, напоминает о привязанности к дому, родной культуре, старым друзьям, усиливает потребность в уюте, заботе, женском влиянии.

Возможна тяга к выпечке, сладкому, домашней еде, национальной кухне, музыке (фильму) детства. Это день компромисса, балансирования между противоречиями, смягчения острых углов. Возможны подарки, находки, обновления, приятные поблажки. Чувства расцветут в интимной обстановке. Модным веяниям лучше предпочесть ретро-стиль, публичным шумным увеселениям — знакомое место и узкий круг близких людей.

Овен ‌‌

Овнам пора вспомнить о ценности мира в семье и уюта в доме. Мягкость, деликатность и дипломатичность, в которых нуждаются близкие, дадутся вам нелегко из-за внешних сложностей и вашего темперамента. Важно учесть общий контекст момента (состояние жилья, атмосферу в родном гнезде, в браке). Опасно «причинять добро» и насаждать справедливость силой. Желательно согласовывать траты, привычки, вкусы.

Телец

Сегодня Тельцы неравнодушны к комфорту, искусству, музыке, красотам природы. Многие Тельцы дружелюбны к семье, землякам, знакомым лицам, симпатизируют тем, кто напомнил им о доме, детстве, близких. В случае эстетических, кулинарных и других колебаний, выбор будет сделан в пользу традиций и привычек. День хорош для обмена сентиментальными эмоциями, памятными презентами, приветами с далекой родины.

Близнецы

Близнецов день приглашает потратить часть денег на что-то приятное, теплое и уютное: на любимые лакомства, подарки близким, обустройство и дизайн дома, на какие-то забытые удовольствия. Выбирая и сравнивая варианты, сегодня легко начать колебаться между модными гламурными советами, нацеленными на внешний эффект, и текущим сентиментальным настроем. Возможна тяга к сладкому или к домашней кухне.

Рак ‌‌

Сегодня Раки склонны действовать мягко, пуская в ход свое обаяние и мирные таланты. Это день мелких капризов, приятных обновлений, забот о своей внешности, привычках и удобствах. Возможны находки на распродажах, подарки друзей. Проблема дня - колебание, двойственность. Нужен «глаз-алмаз» в любом выборе и компромиссе, в том числе, эстетическом и финансовом: промах обернется ощутимым дискомфортом.

Лев ‌‌

Сегодня на Львов влияют их тайные симпатии и сентиментальные привязанности. Свои самые нежные чувства и тонкие ощущения многие Львы предпочтут скрыть, и поступят правильно: при попытке описать переживания такого рода им может отказать красноречие. Если в этот день планируется личная встреча, желательно провести ее в интимной атмосфере, которой поспособствует уединение, музыка или ретро-антураж.

Дева ‌‌

Сегодня Дев ждет прилив противоречивых чувств к родине, семье или старой команде. Родство душ будет важнее внешних регалий. Ценность дружбы и любви повысит факт общего прошлого. Возможна личная симпатия к кому-то из единомышленников. Мероприятия пройдут гармоничнее в знакомых местах, где витают приятные воспоминания. Нужный настрой поддержит необычный акцент: домашнее блюдо, национальный колорит.

Весы ‌‌

Сегодня Весам желательно избегать агрессии и помнить о чувстве меры, чтобы не поставить себя под удар и не стать открытой мишенью. Если бессильна нейтральная дипломатия, не работают шутки и разумные доводы, стоит прибегнуть к эмоционально или идейно заряженному методу - например, включить механизм клановой или дружеской протекции. Можно действовать через женское обаяние (мужчинам - через женщин).

Скорпион

День повышает удачливость Скорпионов в любви, дружбе, искусстве, творчестве, дает надежду на приятный бонус, находку, скидку, на гостеприимство или сглаживание противоречий. Возможен особый интерес к традициям и природным условиям других стран, мирным гармоничным схемам акклиматизации или культурной ассимиляции. Путешественники и эмигранты найдут приют или встретят родственную душу вдали от дома.

Стрелец

Стрельцы сегодня способны расчувствоваться. Сентиментальность может привести к беспокойству о близких, к дополнительным тратам на домашние нужды, подарки родне или помошь соотечественникам. Также, в этот день возрастет ваша восприимчивость к интимной стороне любовных переживаний. В делах сердечных вы можете оказаться ранимы, внушаемы, зависимы от прошлого, от национальных или клановых традиций.

Козерог

Сегодня Козероги могут утратить бдительность и попасться в ловушку чужого обаяния. Важно беречь баланс интересов и не подвергать испытанию хрупкое равновесие: как только чаши весов сместятся, мир превратится в войну. Звезды советуют аккуратнее вести свою партию в любых отношениях, переговорах и обменных операциях, в общении с партнерами, близкими людьми, покупателями, продавцами, посредниками.

Водолей

Сегодня Водолеи нуждаются в доброте, заботе, сочувствии, снисходительности. Велика вероятность получить их от представительниц прекрасного пола - например, женской части персонала, семьи или рабочего коллектива. Если вы сами кому-то помогаете, лучше отказаться от легкомысленных шуток, включить режим эмпатии, деликатности и сопереживания. При лечении болезней пригодятся мягкие народные средства.

Рыбы ‌

Сегодня Рыбы пребывают в эмоциональной гармонии с собой и окружающим миром, или близки к этому. День хорош для любви, отдыха, спокойного творчества, приятного отдыха, мирного взаимодействия с детьми, родственниками и старыми друзьями. В случае сомнений (в том числе, связанных с материальной стороной дела) можно прислушаться к интуиции, но желательно сверить ее с правилами или экспертным мнением.