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Астролог: «В конце месяца придется играть по «звездным» правилам»

Слово и Дело5 часов назад
Фото: depositphotos

Вторая половина августа может пройти без неприятных происшествий, если соблюдать определенные правила. Об этом заявили астрологи.

В период с 15 по 16 августа астрологи советуют осторожно обращаться с электрическими приборами, компьютерами и автомобилями. Обратить внимание на здоровье следует 19 августа. В этот день лучше избегать медицинских операций.

Подъемы в горы противопоказаны 23 августа. С 24 по 25 августа может наблюдаться повышенный аппетит. Астрологи рекомендуют не поддаваться искушению, чтобы избежать проблем со здоровьем.

С 29 по 30 августа следует ко всему относиться спокойно. Негативные эмоциональные реакции в эти дни способны испортить отношения с близкими.

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