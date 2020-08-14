Какая старость ожидает Львов

Лев – пятый знак зодиака, самый творческий, яркий и властный.

Лев любит блистать в окружении тех, кто его любит и кого любит он ( но первое все же важнее). О том, какая старость ждет Льва, читайте в этой статье.

Надо понимать, что Лев – трудоголик. Если Лев не работает, не занимается любимым делом, в которое он вкладывает все свои силы и свой энтузиазм, Лев не реализуется. А если Лев не реализуется, он просто загоняет свою природу куда подальше, и в итоге становится ворчливым стариком или старушкой. Но вот если вокруг Льва всегда много тех, кто признает его талант, сценарий становится вполне благополучным.

Лев – это артист. А Лев в старости – это артист на пенсии. Он или она обязательно найдут возможности заняться чем-то творческим и в то же время полезным обществу. Например, если в молодости Лев был художником, на склоне лет он может стать преподавателем рисования детям и взрослым. Успешный Лев или Львица в старости – это человек, реализовавший свой творческий потенциал и тот, кого уважают и признают.

Другая сфера, в которой Львы проявляют себя ярко, – это бизнес и управление. Они прекрасные руководители, и чем старше становятся, тем мудрее выполняют свою работу. Их любят подчиненные, они обожают слушать истории седовласого Льва о том, как он виртуозно выходил из затруднительных ситуаций в молодости, как многое ему прощала судьба за невероятную харизму…

Надо понимать, что стареет сам Лев, но не его амбиции. Даже в преклонном возрасте он будет стремиться к вершине – например, может вдруг воплотить свою мечту, на которую в зрелом возрасте так и не хватило смелости (да, Львы не всегда суперотважные). Или если он был занят в не очень творческой сфере, вдруг стать певцом, художником или актером – эти профессии истинно Львиные, солнечные.

Львы очень сердечны, у них хорошо развита эмпатия, поэтому в старости они становятся чуть мягче, сентиментальнее, чем были в молодом и зрелом возрасте. Особого внимания заслуживают отношения немолодых Львов с членами их семьи: Львы согревают любимых своей заботой и любовью, которой у них накопилось очень, очень много.

Лев или Львица в старости – мудрый, сердечный человек, знающий толк в том, как выразить себя и светить абсолютно всем. Они открыты людям и страстно желают, чтобы их опыт был полезен миру.

Дарья Лопушкова