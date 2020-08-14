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Экстрасенс: «В августе Россию ждут нескончаемые катастрофы»

Ura.Ru5 часов назад
Фото: depositphotos

В августе Россию ждет большое количество катастроф и смертей звезд.

Об этом заявила финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Фатима Хадуева.

«Россия находится под действием Водолея, а август — это знак зодиака Лев, полная противоположность Водолею. Именно в этот момент всегда происходят какие-то напряженные события», — заявила Хадуева.

Экономические и политические кризисы обычно выпадают именно на август, добавила экстрасенс. По ее словам, цифра восемь имеет значение привязанности и обозначает для России зависимость от материального.

Однако Россия была рождена под знаком Водолея, из-за чего привязанность к материальным ценностям для нее чужда, что и может вызвать в стране различные катаклизмы.

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