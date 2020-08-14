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Как сделать собственный веник-оберег для дома

Рамблер4 часа назад
Фото: depositphotos

Обычный веник с древних времен являлся значимым оберегом для дома.

Он помогал восстановить отношения в семье или изгнать злых духов. С помощью него выметали весь негатив. Считалось, что веник помогает справиться с различными семейными проблемами.

В современных домах веники практически не используют. Их заменили умные пылесосы и новые швабры. Однако веник по-прежнему может оберегать дом, если его сделать для украшения своими руками.

Как сделать веник

В качестве основы можно взять небольшой декоративный веник из магазина, а можно сплести его самостоятельно. Раньше для веников использовали травы, которыми прогоняли злых духов: полынь, зверобой и шалфей. Такие травы можно собрать и засушить или купить.

В создании самого веника нет ничего сложного. Достаточно сложить стебли травы, перевязать их лентой, а потом расправить нижнюю часть. Большую роль в создании декоративного веника-оберега играют украшения. Вам нужно выбрать некоторые из них и поместить на свой оберег.

· Фигурка в виде дома – оберег членов семьи от неприятностей

· Монеты, бумажные купюры – привлечение богатства

· Сушеный чеснок – защита от злых духов, сглаза и порчи

· Сушеный шиповник – здоровье домочадцев

· Семечки – появление детей в доме

· Лавровый лист – привлечение успеха на работе

· Острый перец – укрепление мужского здоровья

· Кукуруза – укрепление женского здоровья

Куда вешать и как использовать

Этим декоративным веником не получится убирать пыль в доме, но можно повесить его на видное место, чтобы каждый входящий в ваш дом знал о том, что у вас есть оберег. Некоторые суеверные люди предпочитают не распространяться о таких вещах, поэтому прячут оберег.

При этом, нельзя делать такие веники в качестве сувенира в другой дом. Так, вы потеряете силу собственного оберега и отдадите все счастье другим. Принимать такие подарки тоже не стоит, так как они не принесут ничего хорошего. Хозяйка каждого дома должна сделать свой веник самостоятельно, чтобы он работал.

Алевтина Кузнецова

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