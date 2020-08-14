Как ведут себя разные знаки зодиака в постели

Темперамент людей зависит и от их знака зодиака.

При этом, то, как они ведут себя в постели с партнером, может кардинально отличаться от того, что видят другие люди. Одни люди сразу выдают все свои секреты, а другим нужно время, чтобы раскрыться. Чтобы в постели не было сюрпризов, можно заранее узнать, какой будет ваша ночь с представителем определенного знака.

У Овнов не бывает проблем с потенцией и либидо, но в постели они эгоистичны. Им важно сначала получить удовольствие самим, а уже потом ублажить партнера. Они достаточно консервативны, поэтому даже не пытайтесь предлагать им новые позы или практики, вы все равно получите отказ и заденете их самолюбие.

Одними из лучших партнеров являются Тельцы. Как правило, они имеют большой опыт уже в молодости, поэтому могут найти подход к каждому человеку. Им нравится доставлять удовольствие себе и другим, но будьте аккуратны. Тельцы непостоянны в плане выбора партнера, поэтому не будьте уверены, что вы для них – единственная (ый).

Как и в обычной жизни, в постели Близнецы обожают экспериментировать, поэтому будьте готовы к самым необычным предложениям. Не давайте вашей интимной жизни погрязнуть в рутине, так как Близнецам это очень быстро надоедает, и они уходят на поиски новых ощущений.

Представители этого знака – самые нежные и тактичные партнеры. Они не любят экспериментировать, поэтому для удержания их внимания не нужно выдумывать программу на каждую ночь. Они любят доставлять удовольствие и могут угадывать желание своего партнера, поэтому их невозможно забыть уже после одной ночи.

Львы любят роскошь и внимание в постели, как и в своей жизни. Они никогда первыми не сознаются в своих желаниях, но в их арсенале всегда есть несколько приемов, которыми они могут удивить своего партнера. Львы часто устраивают сюрпризы своим вторым половинкам, создавая особую атмосферу для ночи.

Одной из главных ценностей в жизни Девы является семья, поэтому они уже в юном возрасте находят любовь всей своей жизни. Так, оказаться в одной постели с Девой удается не каждому. Если вы настроены на мимолетный роман, то здесь сразу мимо. Откажитесь от этой идеи и не разбивайте ей сердце. К слову, ее главным оружием в постели являются скромность и целомудрие.

Весы не обладают горячим темпераментом, поэтому интим с ними больше похож на ежедневную рутину, чем на что-то романтичное. Поэтому, если вы хотите построить долгосрочные отношения с Весами, либо довольствуйтесь тем, что они могут вам дать, либо сами предлагайте им новые эксперименты.

Всем известно, что Скорпион – самый страстный знак зодиака. Их партнерам всегда завидуют, потому что знают, что этот знак – самый главный в постели. Они удивляют партнеров не только новыми практиками, но и своим поведением, так как интим с ними каждый раз, как первый.

Сильных и неутомимых Стрельцов тоже причисляют к лучшим партнерам в постели. Они готовы на все ради того, чтобы доставить удовольствие своей второй половине. Однако они не лягут в постель с первым встречным и не жалуют романы на одну ночь. Поэтому, если Стрелец проявляет к вам симпатию, лучше дать ему шанс.

С виду строгие Козероги очень нежно проявляют себя в постели. Они не так страстны, как кажется на первый взгляд. Интим с ними наполнен чувствами и нежностью. В некоторых случаях они готовы пойти навстречу партнеру и поэкспериментировать, но такое происходит не всегда.

Водолеи имеют очень нестандартный взгляд на мир и отношения. Что кажется сумасшедшим для одних, то может быть нормой для Водолея. Когда вы попадете с ним в одну кровать, и он станет делиться с вами фантазиями, не спешите убегать. Во-первых, эксперименты для него не обязательны, а во-вторых, дайте ему шанс, и он увлечет вас в новый мир.

Представители этого знака зодиака на первый взгляд кажутся нежными и беззащитными, но все это пропадает, когда они остаются наедине со своим партнером. В постели Рыбы по-настоящему раскрепощаются и показывают все, на что они способны. А они обладают внушительным арсеналом действий, способных удивить.

Алевтина Кузнецова