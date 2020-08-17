Психолог: «Красивые мужчины счастливее с «неухоженными» женщинами»

Красота — вещь относительная. Тем не менее в обществе существует четкий стереотип: красивые должны быть с красивыми. Постараемся развеять этот миф вместе с психологом Нурией Закладной.

Девушки любят шутливо поговаривать, что «Мужчина должен быть слегка красивее обезьяны». На самом деле, девушки, привыкшие к чистоте и ухаживающие за собой часами, ждут от партнера той же отдачи. До декоративной мужской косметики российскому самосознанию далеко, не факт, что оно вообще сможет это принять, но также не факт, что это плохо. Чистка лица или крем от акне вполне могут находиться в арсенале российского мужчины.

И конечно, привыкшим ухаживать за собой девушкам сразу бросается в глаза, если одна из них не соблюдает элементарных правил красоты. В особенности их удивляет, если рядом с неухоженной серой мышкой с лишним весом идет высокий стройный красавец. И то ли вполне адекватные феминистские взгляды повлияли на облик его спутницы, то ли ей не хватает времени, потому что мужчина приводит себя в порядок — результат один: образ этой пары выбивается из привычного мировосприятия.

«Правда, много таких пар в последнее время», — признает психолог Нурия Закладная. — «И они живут довольно счастливо. Помните, в фильме «Москва слезам не верит»… В химчистке к военному подошла так себе жена… И он пошел с ней. У них есть общий путь, в котором есть семья их, и большая. Есть дети, есть быт, друзья, целая жизнь… Причем, заметьте, он «аппетит успел нагулять», пока ожидал свой костюм и любовался красавицей. Похоже, ему этой красоты было достаточно».

Психолог уточняет, что подразумевается под понятием «неухоженная» женщина. И что такого в женщине, которая в силу возраста, родившая детей (она их вынашивала как минимум), изменилась в телосложении.

«Что такого в женщине, которая, возможно, яркому макияжу предпочитает неброский, не сидит в очереди к пластическому хирургу?», — приводит в пример Нурия Закладная. — «Ей хорошо в ее теле, в ее жизни. Она бессознательно транслирует счастье и радость быть рядом с дорогим для нее человеком. И для мужчины — красавца, который рядом с ней, — она, возможно, и есть тот самый эталон красоты».

Любовь — это нечто бессознательное. Мужчина может любить женщину потому, что его мама была такая, его бабушка… Ведь в этой женщине есть что-то близкое, понятное, природное, уютное, неповторимое.

«Есть пары, которые принимают разность друг друга, и не только внешнюю, а еще и возрастную, статусную, и им хорошо с этими особенностями», — объясняет Нурия Закладная. — «А есть, те, которые утверждаются друг за счет друга. И эти отношения тоже имеют право на жизнь».

Например, мужчине нравится быть объектом восхищения не самой привлекательной женщины. Либо женщине важно демонстрировать окружающему миру: «Посмотрите, какого я мужика очаровала». При этом, каждая пара проживает свои этапы совместной жизни и транслирует миру свою уникальность, неповторимость.

Быть вместе, проживать вместе жизнь, меняться вместе, находить в совместной жизни счастье, поддерживать друг друга — это огромный труд, отмечает психолог. И внешность здесь играет второстепенную роль.