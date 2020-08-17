Ясновидящая: «Коронавирус отступит ближе к холодам»

Кажетта Ахметжанова прокомментировала слухи о второй волне COVID−19

Пандемия коронавируса продолжает оставаться одной из главных новостных тем. И хотя в России, кажется, пик уже пройден, а цифры довольно стабильны, специалисты не устают предостерегать: скоро наступит осень, а с ней может начаться и вторая волна коронавируса. Некоторые даже называют точную дату, когда якобы в нашей стране снова начнется карантин — 21 сентября. Мы решили узнать у ясновидящей Кажетты Ахметжановой, насколько велика вероятность развития такого сценария.

«Сейчас многие обсуждают, что нас всех ждет очередное закрытие на карантин. Я вижу, что ограничения введут, но не такие сильные, которые были при первой вспышке пандемии. Сентябрь, октябрь, ноябрь будут непростыми месяцами. Сложно будет представителям малого и среднего бизнеса. Многие компании все же смогут выстоять, но большая часть не выдержит и закроется. Однако такой сильной безработицы, как, например, в Европе и Америке, у нас не будет. Однако могу подчеркнуть, что мы зависим от мирового сообщества, и если все же ограничения введут во всем мире, нам тоже придется оставаться дома на карантине еще какое-то время. Правда, все равно наши ограничения, повторюсь, будут менее жесткими, нежели в других странах мира», — рассказала Ахметжанова.

«Заболевание отступит ближе к холодам. Могу сказать, что все эти болезни связанны напрямую с тем, что все мы разучились оберегать и ценить природные ресурсы. Земля сопротивляется и не помогает человечеству бороться со всем этим. Если мы не научимся ценить и любить то, что нас окружает, гибель планеты может наступить совсем не от COVID−19. Конечно, мы этого не допустим, и я вижу, что люди после пандемии станут уделять больше внимания всему живому, охранять окружающую среду и беречь водные ресурсы. Следующий пик заболевания, по силе равный COVID−19 возможен лишь 2024 году», — считает Кажетта.