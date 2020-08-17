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Павел Глоба: «Этим счастливчика уже завтра улыбнется удача»

Слово и Дело3 часа назад
Фото: Слово и Дело

Известный астролог Павел Глоба рассказал, каким трем знакам зодиака повезет во второй половине августа 2020 года.

Овен

В августе Овнам будет везти, как никогда. У представителей этого знака появится исключительная возможность воплотить в жизнь заветные мечты. Нужно лишь не бояться экспериментировать.

Козерог

Козероги переживали сложный период до 14 августа, зато после этой даты они могут расслабиться и наслаждаться заслуженным отдыхом, пожиная плоды своего труда. Судьба будет помогать Козерогам во всем.

Водолей

Водолеев ожидает успех на любовном фронте, а также в отношениях с близкими людьми. Звезды также будут благоприятствовать представителям знака в карьерных вопросах.

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