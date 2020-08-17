Павел Глоба: «Этим счастливчика уже завтра улыбнется удача»

Известный астролог Павел Глоба рассказал, каким трем знакам зодиака повезет во второй половине августа 2020 года.

В августе Овнам будет везти, как никогда. У представителей этого знака появится исключительная возможность воплотить в жизнь заветные мечты. Нужно лишь не бояться экспериментировать.

Козероги переживали сложный период до 14 августа, зато после этой даты они могут расслабиться и наслаждаться заслуженным отдыхом, пожиная плоды своего труда. Судьба будет помогать Козерогам во всем.

Водолеев ожидает успех на любовном фронте, а также в отношениях с близкими людьми. Звезды также будут благоприятствовать представителям знака в карьерных вопросах.