Рунолог: «Отношения Пугачевой и Галкина под ударом»

Рунический провидец Игорь Вечерский предсказал расставание звездной паре Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

По словам рунолога, отношения между Пугачевой и Галкиным, которые состоят в официальном браке вот уже 8 лет, неоднозначны. Звезды в определенной степени довольны своим положением, но на их взаимоотношения влияет посторонний человек, который приносит только неопределенность и хаос. Вечерский сказал, что отношения между звездами страдают от нехватки страсти и чувственности. Руны говорят, что источник неудовлетворения в звездной семье — Алла Пугачева.

«В будущем в этой паре произойдет активное проявление чувств, они нуждаются в нем. Также можно утверждать, что присутствует в их отношениях и сила извне, в виде попытки магическим способом повлиять на их взаимоотношения», — заявил провидец.

Рунолог сказал, что не исключает вероятности расставания Пугачевой и Галкина. Он заявил, что в их отношениях накопились негативные факторы и дисгармония. Вечерский отметил, что пара в силах преодолеть кризис, но захотят ли они приложить усилия для сохранения отношений, зависит только от них самих.