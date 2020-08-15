Убавьте ревность — любовный гороскоп на 16 августа

Сегодня стоит меньше ревновать и больше признаваться в чувствах.

Овен ‌

Не исключено, что сегодня некоторые Овны будут вынуждены вести себя не самым дипломатичным образом. Тем не менее, резкостью и категоричностью вам удастся удержать ситуацию с партнером от обострения. Если вы пока одиноки, не спешите делать окончательных выводов о поклоннике.

Телец

Звезды подсказывают, что в этот день вы задумаетесь о том какую роль играете в жизни любимого человека. Возможно, выводы этих размышлений покажутся вам неожиданными. Одинокие Тельцы поставят себе четкую цель устроить личную жизнь и разработают стратегию.

Близнецы

Астрологические тенденции этого дня подтолкнут некоторых Близнецов к тому, чтобы дать партнеру полную самостоятельность в решениях и действиях. Постарайтесь сегодня не вмешиваться в дела пассии и не давать советов. Если вы пока одиноки, побывайте в новых местах.

Рак ‌‌

Текущее положение планет говорит, что Раки сегодня со всех сторон окружены вниманием и восхищением представителей противоположного пола. Скорее всего, вторая половинка отнесется к этому с ревностью. Одиноким Ракам будет трудно выбрать кандидатуру для партнерства.

Лев ‌‌

Львам этот день не принесет ярких событий и серьезных перемен в любовной жизни. Наслаждайтесь жизнью вместе с любимым человеком, не отвлекаясь на проблемы. Некоторые одинокие Львы сегодня получат подарок судьбы в виде головокружительной встречи.

Дева ‌‌

Девам звезды советуют сегодня не предпринимать активных действий, а накопить силы для грядущих перемен. Скоро они вам понадобятся для того, чтобы принять окончательное решение. Если вы пока не встретили вторую половинку, отнеситесь серьезно к своим мечтам.

Весы ‌‌

Не исключено, что сегодня вы отчетливо поймете, что не можете жить без своей пассии. Звезды советуют не откладывать это признание на другое время, и сегодня же осчастливить партнера. Одинокие Весы будут не прочь перевести дружеские отношения в интимные.

Скорпион

В этот день звезды советуют Скорпионам оценивать происходящее не разумом, а сердцем. Так вы быстрее поймете любимого человека и укрепите отношения. Если вы пока не встретили вторую половинку, не стесняйтесь блеснуть эрудицией в кругу противоположного пола.

Стрелец

Возможно, в этот день вам придется приложить серьезные усилия для того, чтобы объяснить любимому человеку одну простую истину. После этого ваши отношения могут стать намного гармоничнее. Одиноких Стрельцов ждет приятная встреча с бывшим возлюбленным.

Козерог

В этот день постарайтесь не доверять мнению авторитетного для вас лица относительно вашей пассии. Скорее всего, ваш знакомый невольно заблуждается и неверно оценивает ситуацию. Одиноким Козерогам звезды подсказывают, что сегодня обстоятельства будут на вашей стороне.

Водолей

Если в этот день вашей второй половинке будет непросто решиться на серьезный шаг в отношении совместного будущего, проявите понимание и помогите партнеру. Одинокие Водолеи реализуют свое желание найти романтичного партнера и друга в одном лице.

Рыбы ‌‌

Постарайтесь воздержаться от серьезных разговоров и выяснения отношений в случае, если любимый человек не поверит в ваш душевный порыв. Понимание и одобрение ваших действий к партнеру придет позже. Одинокие Рыбы будут блистать остроумием в обществе противоположного пола.