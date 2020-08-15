Позвольте себе отдохнуть — финансовый гороскоп на 16 августа

Сегодня стоит выдохнуть, отодвинуть подальше работу и расслабиться.

Овен ‌‌

Сегодня типичные Овны могут оказаться способны на неожиданные креативные поступки, благодаря которым удастся найти единственно верные решения. Вместе с тем, когда двигаетесь вперед, не следует оборачиваться назад и действовать с оглядкой. Сейчас не лучшее время для завершения проектов. Условия труда на рабочем месте могут ухудшиться.

Телец

Сегодняшний день пройдет неблагоприятно для тех Тельцов, кому приходится много времени пребывать в поездках и часто контактировать с разными людьми. Также это не лучший день для сбора и аналитической обработки информации. В деловых контактах усиливается напряженность, поскольку вам начинает казаться, что вас используют.

Близнецы

У Близнецов может ухудшиться финансовая ситуация. Воздержитесь от принятия финансовых решений, касающихся крупных покупок и капиталовложений в коллективные проекты. Возможно, вы почувствуете нехватку наличных денег, а с получением доходов и денежных переводов может получиться заминка. Не торопитесь брать деньги взаймы, старайтесь обойтись теми ресурсами, которыми располагаете.

Рак ‌‌

В этот день звезды советуют Ракам воздержаться от ведения переговоров с потенциальными партнерами. Ваша позиции может оказаться излишне уступчивой, тогда как партнеры будут демонстрировать завидную твердость и напористость. Все это может привести к невыгодным для вас договоренностям. Кроме того, при вычитке документов вы рискуете упустить важную деталь, из-за чего договор может оказаться вам невыгодным.

Лев ‌‌

Сегодняшний день складывается благоприятно для тех Львов, кто предпочитает действовать самостоятельно и инициативно. Это хорошее время для повышения уровня профессионального образования. Успешно проходят служебные командировки. Вместе с тем, не забывайте о соблюдении правил поведения и берегите репутацию.

Дева ‌‌

Сегодня у Дев не лучший день для проведения технических испытаний и пусконаладочных работ. Работникам общественных организаций не удастся найти инвесторов для финансирования проектов. Вместе с тем, это благоприятное время для тех, кто имеет дополнительную подработку. Фрилансеры могут получить выгодные заказы.

Весы ‌‌

Сегодняшний день у Весов складывается благоприятно для проведения деловых контактов в неформальной обстановке. Используйте это время для того, чтобы перевести деловые партнерские отношения в формат дружеских отношений. Хорошо согласовывать свои личные планы с планами партнеров и вести переговоры на многосторонней основе. Вместе с тем, это не лучший день для контактов с начальством и властью.

Скорпион

Инициативный стиль поведения Скорпионов будет вполне оправдан. Сегодня вы будете настроены на свободный стиль в работе, предполагающий самостоятельность в определении, когда и что делать. Начальство будет лояльно к вам настроено. Вместе с тем, не следует забывать об обязательствах по срокам выполнения той или иной работы.

Стрелец

Сегодня типичные Стрельцы смогут проявить свои творческие таланты и способности и преуспеть в деле саморекламы. Можно принимать участие в конкурсах, соревнованиях, кастингах. Легко поддаются решению нестандартные вопросы, требующие творческого подхода. Воздерживайтесь от финансовых заимствований и своевременно оплачивайте счета.

Козерог

У Козерогов этот день складывается благоприятно для капиталовложений в недвижимость. Можно привлекать заёмные финансовые ресурсы на короткий срок. Вместе с тем, сейчас нежелательно заниматься поисками помещений для аренды и подписания соответствующих арендных договоров. Нелегкий день у коммунальщиков и строителей.

Водолей

Несмотря на огромное желание работать и наводить порядок в делах, сегодня Водолеев постоянно будет что-то или кто-то отвлекать. Чтобы не допустить ошибок и не пойти по ложному пути, обязательно проверяйте и перепроверяйте поступающую информацию. Не делайте поспешных выводов. Воздержитесь от высказывания критических замечаний в адрес коллег – это может привести к негативным последствиям для вас.

Рыбы ‌‌

Сегодня у Рыб не лучший день для финансовых спекуляций. Если вы занимаетесь торгово-закупочной деятельностью, то сейчас лучше воздержаться от оптовых закупок товара на базе. Не стоит рассчитывать на финансовую удачу. Доходы могут быть получены только упорным кропотливым трудом. Полагайтесь на свое профессиональное мастерство.