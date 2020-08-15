Негатив со всех сторон — гороскоп на 16 августа

26-27 лунные сутки. Луна в Раке обостряет реакцию на негатив. Уязвимым людям лучше не рисковать, а сильным и ресурсным стоит готовиться к энергоотдаче.

«Фронт военных действий» проляжет через чувствительные сферы: дом, семью, близкие отношения. Момент компромисса упущен. Может быть задет осевой принцип, семейная, национальная или профессиональная честь. Возможно обострение идеологических и территориальных споров. Любовь и забота могут сочетаться с контролем, давлением, ревностью. Нежелательны работы в доме и владениях (ремонт, строительство, межевание). Важно держать в порядке охранные системы, уточнить границы.

Овен ‌‌

Сегодня Овны остро реагируют на домашние дела и привычки близких, порой сами поддают жару в топку ссор. Велик риск скандала в связи с домом, личной территорией, садом, гаражом. Ваш порыв может быть отвергнут. Возможно, вы решите, что родные намеренно лишают вас равновесия, душат контролем или попрекают благодеяниями. Не стоит снимать жилье, вести ремонт или строительство, начинать сожительство.

Телец

Сегодня мирный настрой в окружении Тельцов под угрозой. Если вспыхнул конфликт, его будет трудно свести к шутке. Не удастся отнестись легко и к технической сложности, например, поломке в пути. Ссоры возможны и в знакомой компании, и в случайной, в том числе, с чужаками, иностранцами. Не стоит отправляться в дальний путь. Нужна перестраховка в коротких поездках и прогулках на близкое расстояние.

Близнецы

Близнецам сегодня лучше отказаться от шоппинга и деловых авантюр. Сделка сорвется или будет невыгодной, в покупке (особенно, с рук) возможен подвох или брак. Высок риск порчи вещей и отъема средств: кражи, налога, штрафа. Пробить брешь в вашем бюджете будет сложнее, если вы хозяйственны, бережливы и не спешите расставаться с наследием прошлого: в критический момент вас подстрахует старый запас.

Рак ‌‌

Раки сегодня уязвимы, особенно, если рождены в середине июля. Любая ваша слабость будет притягивать к вам негатив (по большей части, уже вам знакомый). Решить дело миром будет сложно. Есть риск потерять равновесие и выдать неадекватную реакцию. Лучше не напрашиваться на проблемы. Если гордость, азарт или честь не позволяют вам отступить, придется держаться до конца, даже если вас загнали в угол.

Лев ‌‌

Сегодня Львам трудно держать лицо из-за скрытых переживаний, которые ослабляют их изнутри, а также из-за утомительной «тыловой суеты». Легко стать заложником неприятностей, связанных со здоровьем, жильем, семейными планами, старым долгом. Возможен сигнал тревоги в связи с обслуживанием, ремонтом, лечением, охраной, поиск срочной помощи и подстраховки. Не лучший день для отдыха, общения, поездки.

Дева ‌‌

Девы сегодня будут свидетелями бурных сцен в коллективе, подпорченного праздника. Мирная акция может закончиться опасной авантюрой, ссорой, ущербом, потаканием старым порочным сценариям и дурным импульсам. Ваша личная страховка от рисков даст сбой, если вы втянуты в ситуацию эмоционально или финансово: в этом случае, вас зацепит общей волной, возможен кризис, ревность, убыток, отход от принципа.

Весы ‌‌

Сегодня Весы поставлены в непростые условия и жесткие рамки. Можно действовать по шаблону: трудности будут знакомы, уйти от удара вам поможет знакомый план. Усложнят задачу вспышки агрессии и острых разногласий. Звезды советуют не брать на себя ответственность за чужие выходки. Сейчас вам важнее контролировать свои эмоции, беречь свой статус, права, карьеру, профессиональную или семейную честь.

Скорпион

Скорпионам день может принести технические сложности, отдельные идеологические столкновения, минуты ревности или несовпадения запросов. К счастью, останется в силе и положительный потенциал ситуации. У вас сохранятся базовые ориентиры, вы не собьетесь с пути в важных профессиональных, юридических и духовных вопросах. Интуиция и опыт подскажут вам, где кончается полоса удачи и начинается тупик.

Стрелец

В этот день Стрельцам стоит принять меры по защите накоплений, вложений, ценных активов. Не помешает уточнить лимит расходов, позаботиться о подстраховке. Важно не нарушать дедлайны в неприятных, но неизбежных процедурах, например, при уплате налогов. В противном случае, спортивный азарт может оставить вас без гроша, возрастет риск растратить чужие или общие средства, остаться без необходимого.

Козерог

Сегодня Козерогам важно не выпустить джинна из бутылки и избежать обострения ситуации: остановить цепную реакцию негатива будет непросто. Может быть подорван семейный мир, разрушен союз, нанесен вред дому или имуществу, не говоря уже о вашем личном стрессе. Не стоит стирать оппонента в порошок в ответ на его эмоциональные выпады: ваша мудрость проявится в умении сбавить, а не накрутить обороты.

Водолей

Водолеям не стоит недооценивать критичность мелочей: вместе они сегодня сложатся в удручающую картину. Высока вероятность упереться в роковой тупик. Невелики шансы исправить ошибку, отремонтировать технику, вылечить болезнь. Провал покажет, что проблема запущена и для решения задачи нужно больше времени. Возможно, придется повторить диагностику, вернуться к старой схеме, сервису или месту работы.

Рыбы ‌‌

Рыбам день укажет естественный предел их возможностей. Жизнь поставит разумные границы вашему творческому вдохновению, любовному пылу, родительской заботе, профессиональным амбициям. Знакомые рамки не слишком огорчат вас, так как вы будете в душе с ними согласны. Ограничения уберегут вас и от более опасных вещей: лишнего азарта, деловых рисков, денежных авантюр, неподъемных физических нагрузок.