Ученые представили 3 вероятных сценария конца света

Конец света неизбежен, и существуют три возможных сценария, по которым он может наступить. Об этом заявила американский космолог из Университета Северной Каролины Кэти Мак.

Специалист рассчитала три наиболее вероятных сценария апокалипсиса, рассказав о них в своей книге «Конец всего (с точки зрения астрофизики)». В качестве первого исхода Мак выдвинула версию с тепловой гибелью, которая поэтапно разовьется в течение примерно десяти в сотой степени лет. Согласно этому варианту, от Вселенной не останется даже ни одного мельчайшего атома, а будущее и прошлое объединятся в единое целое.

Второй причиной конца света может стать «Большой взрыв». Он приведет к разрушению пространственно-временной ткани, вследствие чего перестанет существовать гравитация и начнется хаотичный парад космических объектов.

Третий вариант апокалипсиса основывается на теории нестабильной материи, из которой создана Вселенная. В случае если материя пропадет в «квантовом пузыре», то жители Земли даже не успеют осознать случившегося.