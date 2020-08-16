Смещайте фокус — гороскоп на 17 августа

27-28 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны во Льве вызывают поток творческой энергии в ответ на любое неожиданное событие, помогают совершить перезагрузку и заново мобилизовать силы.

Утро может начаться с сюрприза или волнующего момента, смены планов или потребностей. Смещение фокуса отвлечет от неудач или позволит увидеть в них новые грани. Благодаря свежему импульсу, восстановится равновесие и динамика, появится новая мотивация или остроумная идея. Полученной подпитки хватит на два ближайших дня. Для срочного решения проблем лучше выбирать неофициальные и нестандартные способы, например, неформальный диалог.

Овен ‌‌

Сегодня Овны восстановят равновесие и станут увереннее в себе. Овны, столкнувшиеся с унизительным для себя барьером, смогут переключиться на сферы, где у них есть простор для действий, что позволит им выправить самооценку. Сбросить телесные зажимы вам поможет активный образ жизни (спорт, игры, прогулки). Родителям даст заряд позитива контакт с детьми, а тренерам и педагогам - с подопечными.

Телец

Тельцы сегодня получат новый заряд энергии, который перенаправит их внимание в неожиданное русло. Поле для разговора, игры или творчества могут дать домашние дела. Возрастет энтузиазм, импульсивность. Вас могут заразить своим азартом дети, друзья, домочадцы. Чем интереснее и необычнее затеянное дело, тем важнее прикинуть личный запас сил, иначе через день или два вы придете к финишу истощенными.

Близнецы

Сегодня Близнецы отвлекутся от неприятностей. При этом предпочтут не отдыхать или унывать, а вновь окунуться в динамичную атмосферу общения, креатива, игр и текущих дел. Может наметиться поездка, вечеринка, переписка, личный разговор. Вначале полезно уточнить диспозицию, так как может обновиться маршрут или бюджет, появиться лишний оригинальный повод для встречи или вектор параллельных поисков.

Рак ‌‌

Ракам день поможет выйти за рамки жесткого сценария, заданного им извне, и изучить альтернативные возможности. Если вы одержали трудную победу, стоит по горячим следам вкусить ее плод, например, освоить новый канал заработка. В случае поражения, отыщется мотивация на будущее. Если накануне вы были пассивны, в эти сутки друзья или свежие новости могут сподвигнуть вас на какой-то смелый креатив.

Лев ‌‌

Львам день принесет новое настроение и очередной сюрприз. Утро стартует с минуты волнения и предвкушения чего-то необычного. У вас могут внезапно измениться планы и возникнуть странные прихоти. Возможно неожиданное поведение друга, начальника или родителя. Под влиянием встряски вы быстро придете в боевую форму. Полученный импульс к слову и (или) действию желательно реализовать в ближайшие дни.

Дева ‌‌

Сегодня Дев посетит творческое озарение. То, что ранило эмоционально, может стать пищей для нестандартных размышлений или материалом для творчества. Смене фокуса может поспособствовать неожиданное развитие событий. Возможно, вы измените свое мнение о дружбе, любви или детях. Нежелательно тянуть с разработкой яркой безумной идеи: вскоре вы начнете мыслить более осторожно, прагматично и шаблонно.

Весы ‌‌

Сегодня Весы не изменят расклад событий, но получат шанс взглянуть на них под новым углом. Например, глазами друзей, детей, зрителей. После ссоры вполне реален шаг к компромиссу и сотрудничеству. Если мешали официальные рамки, удастся обойти их при помощи дружелюбия и остроумия, сыграть на синхронности мыслей. Повод к диалогу может дать новость, общий друг или хобби, совместный творческий проект.

Скорпион

Скорпионам стоит следить, чтобы у них не расходились слово и дело. Сегодня это главное условие победы - например, успешного прохождения кастинга. В зависимости от ситуации, наготове должны быть помощники, нужные инструменты или подходящий реквизит. Но техническим мастерством и ловкостью не обойтись: вдобавок, потребуется артистизм, шарм, оригинальность, умение рекламировать свои таланты и услуги.

Стрелец

Стрельцов этот день порадует заметным оздоровлением обстановки. Рассеется туман опасений, переживаний. Станет легче вести себя «спортивно»: играть честно и открыто, встречать новости смело и с долей юмора. Если в данный момент вы не властны на ситуацией, подвернется возможность отвлечься. Отличное решение - активный образ жизни (игра, поездка), интересный разговор или интеллектуальная разминка.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам сменить обстановку, тему или тактику. Возможно, к этому вас вынудят сами обстоятельства - в этом случае, лучше принять правила игры, не цепляться за привычный образ или режим. Смена акцентов не решит всех проблем разом, но позволит отвлечься, сгладить противоречия или сделать нестандартный ход. Позитивную роль сыграет неожиданный каприз детей, друзей или пассии.

Водолей

Сегодня Водолеев впечатлит неожиданный чужой ход или чей-то каприз. В зависимости от обстоятельств и отношения к событиям, он подарит вам вдохновение или вызовет раздражение. В любом случае, вы будете мотивированы на некие действия. Звезды советуют принять вызов и включиться в игру: как минимум, вы от этого ничего не потеряете. После первого шока вполне возможны дружба, диалог и сотрудничество.

Рыбы ‌‌

Этот день настраивает Рыб на энергичный креативный лад. Даже в рутинных занятиях приветствуется доля инициативы и творчества. Важна быстрая реакция. В то же время, рано действовать на постоянной основе, лучше провести эксперимент или попробовать себя в новой роли. Не стоит спешить с окончательным выбором сервиса, лекарства, места работы, домашнего питомца, кружка или развивающей игры для детей.