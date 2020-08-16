Словом можно обидеть — любовный гороскоп на 17 августа

Сегодня вы можете порушить ваши отношения, сболтнув что-то лишнее.

Овен ‌‌

Не исключено, сегодня у вас с любимым человеком будут противоположные взгляды на отношения. Вместо споров постарайтесь найти третий вариант, который учитывал бы интересы обоих. Одинокие Овны найдут преимущества в своем нынешнем положении.

Телец

Постарайтесь, чтобы в этот день вас окружали близкие люди. В их поддержке вы обретете эмоциональное равновесие, что поможет правильно отреагировать на поступок вашей пассии. Одиноких Тельцов станут центром и душой компании в обществе противоположного пола.

Близнецы

Сегодня вы по достоинству оцените характер и способности любимого человека. Достижения партнера позволят вам гордиться тем, что вы – пара. Одинокие Близнецы могут питать радужные надежды по отношению к знакомству с потенциальным избранником.

Рак ‌‌

Звезды подсказывают Ракам, что им не стоит бояться риска и решительных действий. Напротив, именно такая тактика принесет долгожданный прорыв в отношениях с объектом вашей страсти. Если вы пока одиноки, случайная встреча может перерасти в начало новых отношений.

Лев ‌‌

Наиболее правильным решением ваших сердечных проблем в этот день станет желание выслушать любимого человека и самому быть услышанным. Для этого постарайтесь наладить контакт с партнером. Обстоятельства подтолкнут одиноких Львов к проявлению активности.

Дева ‌‌

Не исключено, что в этот день вам не удастся толком пообщаться со второй половинкой. Поэтому держите связь с любимым человеком хотя бы в мыслях, и это партнер обязательно почувствует. Одинокие Девы увидят предпосылки для создания нового союза.

Весы ‌‌

Звезды подсказывают Весам, что сегодняшний день будет полон неожиданных поворотов судьбы, связанных с личной жизнью. Впрочем, именно от ваших действий зависит окончательный итог. Одинокие Весы могут оказаться в центре пристального внимания интересующего их человека.

Скорпион

Если вам не удастся достучаться до любимого человека, попробуйте воздействовать на него с помощью авторитетного для него человека. Сказанное то же самое третьим лицом и в шутливой форме возымеет нужный эффект. Одинокие Скорпионы смогут избежать досадного непонимания.

Стрелец

Возможно, для того, чтобы развивать отношения дальше, вам придется принять вторую половинку со всеми достоинствами и недостатками. Скорее всего, вам это будет непросто сделать, но результат превзойдет все ожидания. Авторитет одиноких Стрельцов стремительно вырастет.

Козерог

У некоторых Козерогов в этот день могут быть проблемы, связанные с внезапным изменением планов. Возможно, ваша пассия не сразу поймет причины, по которым романтическое свидание не состоится. Одиноких Козерогов ждет приглашение в гости.

Водолей

Если в этот день вам захочется проявить агрессию, не стоит выплескивать ее на любимого человека. Для того, чтобы избежать проблем в личной жизни дайте себе физическую нагрузку, например, побегайте по стадиону. Одинокие Водолеи неожиданно обретут поклонников.

Рыбы ‌‌

Звезды подсказывают, что неблагоприятные обстоятельства со временем изменятся в лучшую сторону, но сейчас не стоит ярко проявлять недовольство. Лучше позволить ситуации нормализоваться естественным образом. У одиноких Рыб сегодня велика вероятность многообещающего знакомства.