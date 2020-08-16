Избавьтесь от старых вещей и мыслей — финансовый гороскоп на 17 августа

Прошлое не дает вам развиваться, поэтому стоит стереть все, что мешает двигаться вперед.

Овен ‌‌

У Овнов сегодняшний день складывается напряженно для взаимоотношений с вышестоящим руководством. Чем меньше вы будете напоминать о себе, тем лучше для вашей карьеры. Также это достаточно нервный день для бизнесменов и ведущих менеджеров. Вместе с тем это хороший день для работников сферы услуг. Ваши товары и услуги будут востребованы.

Телец

Тельцы преуспеют в работе, если будут браться за те дела, которые сегодня сможете довести до завершения. Очень важно правильно спланировать рабочее время, подходя к выполняемой работе с полной серьезностью и скрупулезностью. Возможно, следует больше внимания уделять мелким вопросам, на выполнение которых не требуется тратить много времени. Вместе с тем, следите за тем, чтобы не допускать нарушений закона.

Близнецы

День благоприятствует для тех Близнецов, кто занимается торгово-закупочной деятельностью, работает консультантом в сетевом маркетинге, специализируется на предоставлении услуг в индустрии туризма, моды и развлечений. Очень важно использовать свои возможности для рекламы. При работе с техникой не забывайте о соблюдении правил безопасности.

Рак ‌‌

У Раков наиболее доходные виды деятельности на сегодня могут быть связаны с недвижимостью. Успешно проходят сделки по купле-продаже квартир и подписание договоров на аренду. Много выгодной работы будет у коммунальщиков, строителей, ремонтников. Дизайнеры по интерьеру могут получить выгодные заказы.

Лев ‌‌

Львам звезды советуют использовать сегодняшний день для укрепления и расширения деловых связей. В поле вашего зрения могут попадать люди с серьезными намерениями и практической хваткой. И с ними будет полезно и выгодно иметь общие дела. Вместе с тем, для дальних командировок и работы вахтовым методом день складывается неблагоприятно.

Дева ‌‌

Сегодня уровень доходов у Дев может медленно, но верно расти. Подойдите к своей работе со всей серьезностью. Обязательно вникайте в детали и занимайтесь планированием. Благодаря усилению практичности вы сможете повысить уровень профессионального мастерства. Вам могут предложить поработать во внеурочное время.

Весы ‌‌

Сегодня у Весов хороший день для согласованной и слаженной работы в рамках коллектива. В одиночку или в паре с партнером вы не сможете добиться тех результатов, которые возможны в коллективной деятельности. Однако это не значит, что следует выпускать контроль из своих рук. Личная инициатива тоже необходима.

Скорпион

Этот день благоприятен для Скорпионов, занимающих руководящие должности или имеющих свой бизнес. Вам может поступить серьезная аналитическая информация, благодаря которой вы сможете составить правильное представление о реальном положении вещей. Некоторые дела лучше подготавливать и выполнять в тайне.

Стрелец

У Стрельцов это один из лучших дней для долгосрочного планирования и согласования своей деятельности с деловыми партнерами. Если вы давно работаете над каким-то проектом, то сейчас могут произойти важные позитивные сдвиги. Например, вы можете быть избавлены от изнурительной рутинной работы. Вместе с тем, это не лучшее время для принятия финансовых решений.

Козерог

Козероги смогут эффективно контролировать свои ресурсы. В этот день руководящие работники преуспеют в делах. Вы будете действовать твердо, настойчиво и решительно. Именно такой стиль и принесет вам успех. Вместе с тем, некоторые дела сегодня не удастся довести до завершения, поскольку вы можете столкнуться с неожиданными препятствиями.

Водолей

У Водолеев благоприятный день для урегулирования юридических споров и подписания договоров о деловом партнерском сотрудничестве. Успешно проходят дальние командировки. Вам будут полезны контакты с людьми, приехавшими издалека. Благодаря вашим знаниям повысится авторитет. Хорошее время для популяризации своих знаний через преподавательскую деятельность.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам решительно избавляться от всего устаревшего и малоэффективного, что мешает вам продвигаться вперед. Это может быть устаревшее техническое оборудование. Подумайте, где и что вы могли бы сейчас модернизировать. Это хороший день для изобретателей и инженеров. Можно менять график работы и переходить на более удобный для вас режим.