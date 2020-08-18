Самые дерзкие знаки зодиака

Представительницы трех знаков зодиака могут постоять за себя на столько, что даже представить опасность для сильных и самоуверенных мужчин. Не стоит давить на болевые точки этих женщин.

Овен. Представительницы знака готовы отбиваться до последнего от любого, кто вторгнется в их личное пространство или выведет провоцирующими действиями. Астрологи уверены, что женщины-Овны могут ударить даже мужчину, но сделать это только из-за бессилия. Такую женщину следует окружить заботой и создать все условия для спокойной жизни.

Телец. Большой силой и выносливостью наделены женщины-Тельцы. Они добры и терпеливы. Однако не следует посягать на их чувство собственного достоинства. Представительницы знака не станут терпеть унижения, тем более регулярные. Когда наступает последняя капля, они теряют все самообладание, а в состоянии аффекта становятся еще жестче и сильней.

Лев. Львица — спутница царя зверей. Их даже несмотря на то, что она не обладает царственной гривой, ее самомнение не знает границ. Астрологи не рекомендуют унижать и оскорблять представительниц знака, особенно публично. Женщина-Лев не сможет простить позора. Не стоит специально провоцировать ее, в гневе Львица может даже «приложить» тяжелым предметом.