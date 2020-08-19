У каких знаков зодиака больше всего врагов

Задумывались ли вы, каких зодиакальных знаков недолюбливают больше всего?

Что особенного в их личности и в их поведении, что отталкивает от них людей? Они очень несговорчивые, вредные и капризные? Или, может быть, всё как раз наоборот? Они слишком успешные, харизматичные и везучие, и это вызывает вполне закономерную зависть окружающих?

С одной стороны, люди тянутся к Скорпиону, а с другой стороны, они ненавидят его закрытость, загадочность и проницательность. Скорпиона называют самым страстным и сексуальным среди всех знаков, однако он также наименее доступный и открытый, а это не может не раздражать. Скорпионы вполне способны играть с чужими чувствами и держать окружающих на расстоянии. Честно говоря, у этого знака всегда были и есть проблемы с доверием, поэтому, хотя Скорпион действительно чем-то притягателен, он постоянно ведёт себя сдержанно и замкнуто. Его считают мстительным и манипулятивным человеком, и потому у него немало недругов.

Этот знак – маньяк работы и заработка денег. Его считают человеком-роботом, с которым откровенно скучно. У окружающих есть веская причина не особо любить Козерога, поскольку он вкладывает всю энергию только в себя и свою карьеру. Кстати, Козерог очень предан своим друзьям и семье, но он слишком суетится, чтобы обеспечить себе будущее и подготовиться к нему. Люди избегают Козерога как нудного и неинтересного собеседника, как человека-скрягу и человека-трудоголика с безразличным отношением ко всем остальным.

Люди обычно составляют негативное первое впечатление о Деве. Этот знак ценит своё время и все остальные личные ресурсы и не тратит их на тех, кто не вызывает у него интереса или не сулит никакой ценности и выгоды. С самого начала Дева может выглядеть слишком критической и осуждающей, но реальность такова, что Дева частенько права, а окружающим, увы, совершенно не нравится правда. Дева – высокоорганизованный и занятой человек, который любит, что всё шло по плану, а вот праздности, легкомыслия и безответственности она не выносит.

Близнецов терпеть не могут за фальшь и двуличие. Хотя они любят примерять на себя разные маски и пытаться очаровать окружающих, люди быстро понимают, насколько Близнецы мелки и непостоянны. Этот знак старается угодить и понравиться, но его через какое-то время «раскусывают» и начинают относиться как к ветреному эгоисту без ценностей и принципов. Да, Близнецы коммуникабельны и открыты для общения, но одновременно они неискренни, неблагодарны и себялюбивы, а это однозначно отталкивает.