Время важных разговоров — гороскоп на 18 августа

28-29 лунные сутки. Сегодня канун Новолуния создает в некоторых сферах ощущение паузы или тупика, но прилив энергии не дает сидеть без дела, а участие Меркурия — без общения.

Это день динамики, коммуникабельности, мобильности. Возможен важный разговор, личное заявление. Желательно доводить до логического конца все начатые деловые и творческие мероприятия (игры, разъезды, тренинги, рекламные акции, мозговой штурм), а также актуальные дискуссии. При этом лучше ограничиться текущими мелкими делами, не начинать ничего важного и долгосрочного. В любой ситуации, связанной с интересами детей, стоит услышать их мнение.

Овен ‌‌

Овны вплоть до ночи энергичны, контактны, полны спортивного азарта и творческого огня. Хороший тонус, быстрая реакция и ровный настрой позволят выдержать взятый темп, «выложиться» на тренировке, в игре, в рекламной гонке. Вы окажетесь неплохим оратором, будете достаточно убедительны во время сценического выступления или в личной беседе - например, в разговоре с ребенком или соратником по хобби.

Телец

Сегодня Тельцы способны развернуть бурную деятельность у себя в доме или в гостях. Многих Тельцов будет вдохновлять стремление помочь родителям, детям или друзьям, произвести обновления в жилище. Увлеченность чревата переутомлением. Это хороший момент для активности, если от вас требуется последний рывок, мозговой штурм, яркий креатив. Методичную планомерную работу разумнее отложить на завтра.

Близнецы

Близнецам сегодня нежелательно сбавлять темп или останавливаться на середине пути. Не стоит откладывать игры, разъезды, спортивные тренировки, деловые и языковые тренинги, презентации, отработку навыков вождения. Небольшие оригинальные идеи имеет смысл обсудить и реализовать по горячим следам. В разговоре одинаково важно высказать собственную мысль и услышать мнение значимых лиц (включая детей).

Рак ‌‌

Сегодня Ракам лучше не начинать с нуля учебу, переписку. В то же время, потребуется внимание к информационному фону: вплоть до ночи возможны новости, интересные личные высказывания (в том числе, детские), занятные отзывы. Стоит учесть, что заявления могут быть рекламой, шуткой, плодом импульса или каприза. Тратить деньги лучше лишь при острой необходимости и на отдельные функциональные покупки.

Лев ‌‌

Для Львов это день яркой личной акции, требующей вербальной и физической энергии. Свою харизму вам предстоит выразить через ораторское (или писательское) мастерство, спортивный азарт или деловую активность. Не стоит откладывать заявку от первого лица, выступление перед аудиторией. Ваше слово может поставить точку в разговоре или в пути. Важность момента выше, если вы рождены в середине августа.

Дева ‌‌

Сегодня Девы могут пустить в ход свой дремлющий артистизм - но это, вероятно, будет «прощальная гастроль». Стоит насладиться выпавшим напоследок шансом, ролью или ситуацией: уже завтра ваш настрой изменится и вам станет сложнее искренне отдаваться игре. В зависимости от сюжета и талантов, вы можете побыть авантюристом, юмористом, спортсменом, влюбленным, или дать слово своему внутреннему ребенку.

Весы ‌‌

Сегодня выводы Весов оптимистичны, несмотря ни на что. Общительным энергичным Весам хорошо провести день среди деловых партнеров или компаньонов по хобби. Если вам нужно общение тет-а-тет, самое время поговорить с другом, ребенком, популярной творческой персоной или другим человеком, чья неординарная личность вам интересна. Договоренности можно скрепить словом или оригинальной совместной акцией.

Скорпион

День значим для Скорпионов, стремящихся сделать артистическую или иную карьеру. Судьба дает последний, на данный момент, шанс проявить себя. Ради раскрытия своего делового, исполнителького или творческого потенциала явно есть смысл поднапрячься, с учетом возможностей и самочувствия. Нужна коммуникабельность и готовность до конца оставаться на связи (особенно, если вы ждете персонального решения).

Стрелец

Сегодня Стрельцы в своей стихии, на близкой по духу спортивной, интеллектуальной, деловой или политической волне. Хороший момент для короткой индивидуальной инициативы, в которой есть место для путешествия, игры, исследования, тренировки, демонстрации ваших способностей. Удачный день для персональной беседы с далеким другом, учителем, тренером, кумиром, иностранным (иногородним) корреспондентом.

Козерог

В Козерогах день поддерживает не свойственный им авантюрный дух. За ответственные начинания сегодня лучше не браться, а вот позволить себе одномоментное приключение самое время. Оно будет веселым и не опасным, если вы поставите границы своему азарту. Попутно, можно играючи решить какой-то бытовой, технический или деловой вопрос. В центре внимания Козерогов-родителей вплоть до ночи будут их дети.

Водолей

Водолеям сегодня не остается ничего иного, кроме как подыгрывать чужой инициативе и потакать чужим капризам. Все внимание на себя будет стягивать другой человек - например, ваш партнер, друг, ребенок или попутчик. Именно за ним останется последнее слово в диалоге. День пройдет плодотворно, если вы не прочь получить консультацию, а также, если вы очень цените мнение и общество своего собеседника.

Рыбы ‌‌

Рыбам не стоит откладывать на завтра решение мелких проблем, особенно, связанных с техникой, животными, детьми и здоровьем. Сегодня легко получить оперативную помощь или подсказку. А вот начинать официальные переговоры и заводить важные знакомства в эти сутки нежелательно: можно столкнуться с рядовым персоналом вместо уполномоченных лиц или случайным человеком вместо компетентного специалиста.