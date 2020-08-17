Страсть вырывается наружу – любовный гороскоп на 18 августа

Не бойтесь показать чувства второй половинке – она оценит.

Овен ‌‌

Возможно, сегодня вам придется выступить в роли человека, которому исповедуются. Если вы выдержите откровения второй половинке, то еще больше завоюете любовь и уважение партнера. Одиноким Овнам пригодится умение рассматривать ситуацию с разных точек зрения.

Телец

Если в этот день вы будете вести себя загадочно и недоступно, объект вашей страсти проявит к вам повышенный интерес. Несомненно, партнер попытается понять изменения в вашем поведении. Одинокие Тельцы в выборе партнера балансируют на грани здравого смысла.

Близнецы

Не исключено, что в ответ на вашу просьбу помочь любимый человек ответит отказом. Постарайтесь понять, что это вызвано объективными причинами и не обижайтесь. Одинокие Близнецы активной общественной деятельностью вызовут интерес потенциального партнера.

Рак ‌‌

Сегодня некоторые Раки могут столкнуться с ревностью второй половинки. Постарайтесь убедить любимого человека, что вы имеете право на свой круг друзей и увлечения. Если вы пока одиноки, не стоит смиряться с этим положением и пессимистично смотреть на мир.

Лев ‌‌

Сегодня вам покажется, что ваш любимый человек вас совсем не понимает и не пытается это сделать. Вместо того, чтобы сердиться, задумайтесь о том понимаете ли вы его? Может быть, начать стоит с себя? Одинокие Львы изменят критерии поиска второй половинки.

Дева ‌‌

Звезды советуют Девам быть более внимательными к словам любимого человека. Возможно, сегодня вы сможете услышать то, что станет ключом к пониманию ваших отношений. Если вы пока одиноки, сегодня у вас есть серьезный шанс встретить того, кого давно ждали.

Весы ‌‌

Не исключено, что сегодня вас захлестнет волна эгоизма. Если вам захочется в центре поставить свои интересы, вспомните, что вторая половинка тоже имеет право на счастье и понимание. Одиноким Весам желательно учитывать мнения потенциальных партнеров.

Скорпион

Астрологические влияния этого дня подтолкнут некоторых Скорпионов к проявлению нетерпеливости. Возможно, проблемы партнера вам покажутся мелкими и незначительными. Если вы пока одиноки, дайте себе время разобраться в характере возможных кандидатур.

Стрелец

В этот день вам захочется разнообразия, поэтому общаться долго на одну тему с объектом вашей симпатии вам покажется скучным занятием. Одиноким Стрельцам звезды подсказывают пойти навстречу знакам внимания поклонника, так как это принесет немало приятных минут.

Козерог

Звезды подсказывают, что для Козерогов сегодня благоприятный день для того, чтобы познакомить объекта симпатии со своим ближайшим окружением. Скорее всего, они друг другу понравятся и захотят продолжить общение. Если вы пока одиноки, не бойтесь принимать вызов судьбы.

Водолей

Если в этот день вы не постесняетесь продемонстрировать своей пассии страстность своих чувств, ваши отношения обретут больше близости, доверительности и счастья. Одиноким Водолеям звезды подсказывают, что искренность в общении с противоположным полом – залог успеха.

Рыбы ‌‌

Не исключено, что в этот день некоторые Рыбы примут за счастье проведенный досуг с любимым человеком. Откажитесь от приглашений в гости и насладитесь общением друг с другом. Если вы пока одиноки, не увлекайтесь коллекционированием поклонников.