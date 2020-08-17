Любознательность приносит деньги — финансовый гороскоп на 18 августа

Не стесняйтесь задавать вопросы и искать самостоятельно ответы.

Овен ‌‌

Сегодня исключительно удачный день для тех Овнов, кто работает в свободном графике. Интуитивно вы сможете правильно подобрать время для выполнения тех или иных работ. Творческая деятельность будет хорошо дополняться возросшей практичностью. Отношения с коллегами доброжелательные. Вы сможете привнести полезные новшества в свою повседневную работу.

Телец

Сегодня у Тельцов благоприятный день для извлечения прибыли из ресурса недвижимой собственности. Преуспевают как те, кто сдает помещения в аренду, так и те, кто их арендует. Успешно пойдут дела у работников семейного бизнеса, коммунальщиков, риэлтеров. Строители смогут своевременно выполнить работу и сдать готовый объект заказчику.

Близнецы

Близнецы будут хорошо работать в комфортных условиях. Сегодня благоприятный день для офисных служащих. Работа на компьютере пойдет намного быстрее, чем обычно. В случае малейших сложностей вам обязательно помогут, подскажут, научат. Используйте этот день для освоения приемов информационных технологий.

Рак ‌‌

Интеллектуальные виды деятельности сегодня находятся в первом приоритете и будут наиболее успешными у Раков. Индивидуальные предприниматели проявят незаурядные способности и выдумку, чтобы увеличить свои доходы. Хорошее время для деловых встреч и торговых сделок. Можно выставлять на продажу ценные вещи, публикуя соответствующие объявления на сайтах.

Лев ‌‌

Львы смогут добиться успеха в работе, если при выполнении текущих дел не будут забывать о коллегах. Именно от их доброжелательности и готовности к сотрудничеству во многом будет зависеть размер ваших доходов и объем выполненной работы. Инициатива и выдумка будет весьма кстати при выполнении перспективных проектов.

Дева ‌‌

Для Дев очень важен эмоциональный настрой в работе. Подойдите к сегодняшним делам с хорошим настроением и уверенностью в успехе. Одно только это поможет вам находить положительные решения на возникающие проблемы. Если напрямую не удается урегулировать какой-то вопрос, то используйте методы тайной дипломатии и помощь влиятельных покровителей.

Весы ‌

Сегодня благоприятный день для тех Весов, кто имеет долю в акционерном обществе и активно участвует в принятии решений относительно развития этого общества. Работа в составе коллектива пойдет намного быстрее, у вас практически не будет возникать разногласий с деловыми партнерами. Можно заниматься составлением бизнес плана.

Скорпион

Действуя целеустремленно и творчески, Скорпионы смогут значительно продвинуться вперед в делах. Делайте ставку на развитие технических средств использование технических новинок. Осваивая и модернизируя техническую базу, вы сможете добиться повышения производительности труда. Прислушивайтесь к советам друзей.

Стрелец

Если Стрельцы намерены поменять работу, то сегодня благоприятный день для рассылки и публикации резюме в Интернете. Любые рекламные мероприятия в этот день проходят успешно и дают быструю отдачу. Ваши профессиональные знания помогут в карьерном продвижении. Хорошо сдавать экзамены по переаттестации.

Козерог

У Козерогов сегодня благоприятный день для исследования рынков на предмет поиска более выгодных вариантов покупки товаров. Можно тратить кредитные финансовые ресурсы на приобретение техники и оборудования. Эти расходы не только быстро окупятся, но и принесут доход. Бизнесменам хорошо совершать командировки в другие страны и регионы с целью расширения географии бизнеса.

Водолей

У Водолеев сегодня наиболее выгодным направлением деятельности может стать деловое партнерское сотрудничество. В поле вашего зрения будет появляться много интересных творческих людей, контакты с которыми будут для вас выгодными. На короткое время можно давать деньги в долг под проценты. Не забывайте своевременно оплачивать счета.

Рыбы ‌‌

Сегодня благоприятный день для тех Рыб, кто проходит стажировку под началом опытного наставника. Не стесняйтесь задавать вопросы, кающиеся технических тонкостей. Благодаря своей любознательности вы сможете приобрести много полезных навыков в работе. Также это хороший день для изобретателей и инженеров.