Вещи, которые никогда нельзя фотографировать

Благодаря смартфонам ежедневно мы делаем хотя бы несколько фотографий.

Люди, еда, мы сами – все эти кадры можно найти в галерее любого телефона. Однако не стоит увлекаться фотографией, если вы не знаете о некоторых правилах. Существуют вещи, которые нельзя фотографировать. Такие кадры могут быть опасны для человека.

Самого себя в зеркале

Девушки очень часто любят фотографироваться в зеркале на камеру телефона, но лучше этого избегать. Еще в древности считалось, что зеркала могут быть порталами в другие миры, поэтому все гадания делали с помощью отражающих поверхностей, призывая сущностей из других измерений. Существует еще одно мнение, что зеркала – портал между миром живых и мертвых. Суеверные люди никогда не фотографируют себя сами, а чаще просят это делать других, чтобы не навлечь на себя беду лишний раз. Кроме того, если такое изображение попадет злоумышленнику, он сможет с легкостью навлечь на фотографа порчу.

Умершие люди

Раньше умерших увековечивали на фотографиях, чтобы у родственников была хоть какая-то память о человеке. Поэтому, на старых снимках некоторые люди сидят с закрытыми глазами. Сейчас эта традиция не сохранилась, но некоторые люди на память оставляют себе снимки с прощальных церемоний. Считается, что такая фотография станет бедой для усопшего, так как его душа не сможет обрести покой. Согласно суеверию, она привязывается к тому месту, где была сделана, поэтому не может попасть в лучший мир.

Спящие люди

Во сне человек наиболее уязвим в энергетическом плане, так как он находится в спокойном состоянии и не может за себя постоять. Запрет на фото спящих людей гарантирует, что их фото не попадет в руки злых людей, которые могут провести магические ритуалы. Дело в том, что у каждого человека на планете есть защита, которая помогает ему не попадать под влияние порчи и сглаза. В случае со спящей фотографией она ослабевает, поэтому темным магам легче повлиять на него.

Разрушенные здания

Существует мнение, что фотография сохраняет в себе энергетику места, в котором она была сделана. Так, нельзя фотографировать разрушенные или заброшенные здания, а также места происшествий без особой надобности. Если вы сохраните подобные фотографии у себя, то на вас будет влиять негативная энергетика этого места. Чаще всего разрушенные и заброшенные здания остаются таковыми из-за несчастных случаев или неприятных событий, поэтому существует большая вероятность того, что вы заберете именно негатив.

Алевтина Кузнецова