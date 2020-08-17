Мехди Вафа назвал топ-5 лучших огородников по гороскопу

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа назвал топ-5 знаков зодиака, которые являются лучшими огородниками.

Так, на первом месте, по мнению провидца, находится Овен. Люди с этим знаком активны во всем и любят копаться в земле.

— Если Овна заинтересовала тема грядок и загородного дома, то можно гарантировать, что там будет все не только красиво, но и вкусно, — уточнил предсказатель.

По словам Мехди Вафы, Овен все всегда старается сделать самостоятельно, что нередко отнимает много сил и времени.

На втором месте рейтинга — Близнецы. Они ценять природу и чувствуют связь с ней. Им по душе облагораживание территории, особое внимание Близнецы уделяют деревьям.

На третьем месте в списке лучших огородников оказался Рак. Люди, рожденные под этим знаком, тянутся к дачной истории с ранних лет. По словам предсказателя, они также любят консервировать банки.

Водолеи расположились на 4 месте рейтинга. Они максимально ответственно подходят к ведению хозяйства, уделяя ему много внимания.

Мехди Вафа добавил, что пятое место в списке заняли Весы, которые с детства знают, как следить за огородом и всегда будут чтить дачную культуру.