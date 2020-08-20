Сегодня поговорим о том, как знаки зодиака относятся к роскоши. Кто из них к ней равнодушен, а кто готов пойти на все, чтобы наслаждаться ею.

Кто в этом вопросе равняется на людей, намного более богатых, чем он сам, а потому живет не по средствам, а кто придумал для себя свою собственную роскошную жизнь, в которой удобства и шик далеки от понятия большинства о гламуре и богатстве.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны к чрезмерной роскоши равнодушны и вряд ли поставят у себя дома золотой унитаз, завесят все бархатом и отделают обстановку каррарским мрамором. По крайней мере, это не стоит на первом месте в списке их целей. Они прекрасно обходятся скромными условиями, если, конечно, не впадают в состояние под кодовым названием «Понты дороже денег». Вообще в данном случае очень много зависит от статуса каждого конкретного Овна и от того, какой образ жизнь диктует ему его профессия. Нужен эпатаж? Пожалуйста! Будет и демонстративная роскошь, и непомерный гламур.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тельцы — товарищи разумные, они за добротность и респектабельность, а вот на показательную роскошь тратиться не желают. Они предпочитают сдержанность и лаконичность без того пафоса, который якобы призван продемонстрировать благосостояние. Правда, знающие люди понимают, что за достаточно простенькими на первый взгляд интерьерами, нарядами и аксессуарами скрывается не только отменный вкус, но и немалые суммы, заплаченные за качество и натуральные материалы. Так что тут свое персональное понятие роскоши, которая не в шике и блеске, а в комфорте.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

У Близнецов свое понятие о роскоши, часто граничащее с дурновкусием, китчем, так как им хочется изобразить шик. Они используют для этого кучу вещей, которые относятся к разным стилям и не сочетаются между собой даже в рамках весьма демократичной эклектики. Они как сороки, тащащие к себе в дом и надевающие на себя все, что привлекло их внимание своим блеском. А еще они часто в стремлении роскошно жить и выглядеть забывают о своем истинном финансовом положении и влезают в крупные долги.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки довольно скромны и прижимисты. Им претит тратить деньги на то, без чего можно обойтись. Они лучше отложат очередной рубль в свою копилку и будут еще чуть более уверены в своем будущем. У представителей этого знака свои ценности, и, как правило, роскошный образ жизни в их список важного совсем не входит, причем даже в том случае, если месячной зарплаты вполне хватает на небольшую виллу где-нибудь в теплых краях. Нет, Раки не осуждают тех, кто всеми возможными способами стремится к блеску, им они просто неинтересны.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы и роскошь практически синонимы. Представители этого знака обожают шикарный сибаритский отдых, всегда стараются одеваться так, будто у них праздник, любят крупные, привлекающие внимание аксессуары. Для них чем больше блеска, тем лучше. Они позеры и павлины, им мишура доставляет огромное удовольствие. При этом они не очень переживают, если у них в доме нет статуй и позолоты, а жить в квартире, превращенной в художественную мастерскую или студию звукозаписи, им нравится не меньше, чем во дворце.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы хорошо относятся к роскоши только в том случае, если за нее заплатил кто-то другой. Вот тогда они с удовольствием едят на золоте, любуются висячими садами и экзотическими рыбками в бассейне, спят на кровати-аэродроме под бархатным балдахином. Если же подобные условия нужно создать на свои кровные деньги, тяга к шикарной жизни тут же куда-то девается, а на ее место приходит любовь к лаконичности, крайнему минимализму, экономии на всем, кроме своего здоровья и внешнего вида.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы вполне могут быть счастливы и в шалаше. Представителям этого знака главное — чтобы в душе царила гармония, тогда и шик им не нужен. Хотя это и не мешает им окружать себя многочисленными красивыми вещицами: не могут Весы без привлекательных безделушек, они радуются им, как дети. А еще бывает, что они воссоздают у себя в жилище интерьер, фигурирующий в каком-нибудь фильме или сериале, и тратят на это огромные деньги или делают из квартиры салон для приемов. Вот такое своеобразное понятие о роскоши.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы обожают, когда дорого и роскошно, но скрыто от большинства. Они готовы вкладывать в свое жилище баснословные деньги, любят приобретать вещи на аукционах, им всегда хочется усовершенствовать то, что уже есть, добавить блеска. Однако они мало кого к себе приглашают, а потому весь этот шик может порадовать исключительно их самих и приближенных к их особе. Кстати, часто Скорпионы показательно осуждают тех, кто с помощью одежды и интерьеров демонстрирует свою тягу к роскоши.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы и роскошь, как правило, понятия несовместные. Представители этого знака к вещам не привязываются, у них нет внутренней потребности в блеске и шике. Им даже не то что жалко тратить на эту мишуру деньги, они вообще чаще всего просто не задумываются об этом. Они скорее купят за баснословную сумму какую-нибудь уникальную книгу, чем что-то для украшательства себя или своего дома. Единственное из того, что почти все в нашем мире считают предметом роскоши, на что Стрельцы готовы раскошеливаться, — лошади, их содержание и путешествия, разумеется.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги-барышни к роскоши стремятся с самого раннего детства. Им важно, чтобы их дом был не только «не хуже, чем у других», но и превосходил блеском жилища большинства знакомых. Они ориентируются на тех, кто гораздо богаче их, и медленно, но верно строят свой шикарный дворец. Любят они и ювелирные украшения — чем больше и крупнее, тем лучше. А вот мужчины этого знака из всего роскошного готовы тратиться лишь на одежду и аксессуары, демонстрирующие статус и помогающие достигать профессиональных целей.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи роскошь, как правило, презирают. Им претит внешний блеск и чрезмерная демонстрация богатства, они не нуждаются в дополнительном украшательстве своего жилища и своей персоны, а люди, которые показательно шикарны, ассоциируются у представителей этого знака с воронами в павлиньих перьях. При этом Водолеи подражают тем, кто ведет роскошный образ жизни (правда, чаще всего неосознанно, рефлекторно), и приобретают вещи, предметы интерьера, аксессуары, увиденные ими в модных журналах или в домах, где шикарность, чрезмерность, парадность — кредо хозяев.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы любят не столько роскошь, сколько все высокохудожественное, приятное глазу, и вот на это обычно денег не жалеют. Это относится к элементам интерьера, к произведениям искусства, к одежде и обуви, к аксессуарам. А другие атрибуты шикарной жизни их практически не волнуют, им главное, чтобы было удобно и презентабельно. Нет, представители этого знака не откажутся жить во дворце, если кто-то создаст им царские условия, но сами рваться к этому не будут, предпочтя потратить силы, время и финансы на что-то более духовное.