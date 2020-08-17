Все люди смертны – с этим вряд ли кто-то поспорит. Почему так происходит? В чем смысл смерти?

Одна из распространенных теорий (учение о реинкарнации) говорит нам о том, что смерть – это не завершение, а лишь новая ступень, переход – после нее возможна жизнь, но уже в другом теле, в другом месте и с другими людьми. А то, что продолжает оставаться с человеком вечно – это его карма, поступки, выборы, которые он совершал. И, разумеется, их последствия.

Таким образом, одна из возможностей смерти – возможность начала нового этапа, обнуления, ведь много кто об этом мечтает – «вот бы прожить все снова!», «вот бы почувствовать первозданность бытия!». Как ни странно, но новое рождение (которое возможно только благодаря смерти) дает этому произойти.

В этом процессе таится и другая возможность – смерть как будто дарит шанс на встречу с теми, кто уже давно умер. И эта идея встречается в самых разных философских и религиозных учениях. Мы можем вновь увидеться с теми, кто нам был и остается дорог.

Смерть, как идея вечного покоя и прекращения земных страданий, тоже бывает привлекательна. Она как будто дает надежду на то, что однажды можно попасть в то место, где будет все хорошо и спокойно, где чувства и эмоции не будут нас терзать, где и физическая и душевная боль нас покинут. Сама идея, что такое место существует, что «когда-то все закончится», может быть поддержкой в сложные времена.

Не стоит забывать и о том, что смерть может быть проходом, дверью в «мир иной» – туда, где находится манящее неизведанное, туда, где возможна встреча с Высшими Существами, с самим Творцом. И в этом месте можно найти ответы на многие важные вопросы, понять суть вещей и узнать неизведанное.

Все вышеперечисленное не означает, что стоит торопить свою встречу со смертью. Однако, бывает важным помнить о том, что она существует и задумываться над тем, какое она имеет влияние на то, как протекает ваша жизнь сейчас.

Диана Сабитова