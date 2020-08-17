Как поймать удачу в период Луны во Льве 17-18 августа

Астрологи уверены, что в период Луны во Льве 17–18 августа можно кардинально изменить свою жизнь.

Для этого нужно придерживаться простых правил и отказаться от привычного уклада ради достижения своих целей.

По словам астрологов, в эти дни важно пробовать новое, так как Лев — это знак перемен. Кроме того, надо не бояться следовать за своим вдохновением и реализовывать самые смелые идеи. Также следует мыслить глобально и налаживать полезные связи.

При этом некоторые поступки окажутся 17-18 августа губительными. Астрологи запретили в этот период ссориться с близкими людьми, а также делиться сокровенным с незнакомцами. Легкомысленное отношение к финансам может сильно ударить по кошельку, а излишние сомнения в себе помешает осуществлению планов и идей.