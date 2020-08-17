4 знака зодиака, которые захотят вернуть вас после расставания

Расставание редко проходит легко и безболезненно.

Есть люди, которые в такой ситуации поскорее стараются забыть партнера, а есть те, кто многократно пытается восстановить отношения. Астрологи выделили 4 знака зодиака, которые приложат все усилия, чтобы вернуть «бывших».

Телец ко всему в своей жизни подходит крайне рационально и отношений это тоже касается. Любовь с первого взгляда – это не про него. Телец сначала обдумывает, какими бы он хотел видеть свои отношения, потом выбирает партнера, который соответствует его желаниям и только после этого готов вкладываться в развитие. Именно поэтому для Тельца разрыв – это понимание того, что все надо начинать сначала, а это нерационально. Представители этого знака считают, что проще и понятнее «починить» старое и исправить ошибки, чем искать что-то новое. Тельцы всегда дают партнеру второй шанс, даже в случае измены, но никогда не забывают и могут при случае припомнить.

Рак – натура чувствительная и боящаяся сильных чувств. В случае, если Рак действительно влюбляется, он ощущает свою беззащитность и всячески пытается удержаться в отношениях. Несмотря на то, что представители этого знака сами причиняют много сложностей партнеру, они считают, что их должны любить и прощать. Рак не любит работать над собой и требует от партнера, чтобы изменился он. При этом он никогда не готов к разрыву и прилагает максимум усилий, чтобы вернуть отношения, особенно если ему в них было комфортно.

Весы добродушны по натуре и склонны колебаться в принятии решений. Это две основные причины, по которым они всегда стараются вернуть «бывших». Весы искренне верят в то, что даже если что-то пошло не так, это было случайностью, и партнер на самом-то деле никак не хотел причинить им боль. Представители знака очень не любят, когда что-то нарушает их равновесие, поэтому со стороны могут казаться бесхарактерными, прощая даже измены. А на самом деле им просто сложно отпускать людей, поэтому проще простить и вернуть, чтобы восстановить душевный баланс.

Рыбы известны своей мечтательностью и склонностью думать о людях лучшее. Они чаще других возвращают «бывших», потому что расставшись, они начинают ностальгировать и вспоминать все, что было в отношениях, исключительно в «розовом» свете. Им начинает казаться, что нет ничего лучше, чем снова быть с человеком, которого знаешь, и это знание поможет восстановить отношения.

Если вы в паре с одним из этих знаков, можете быть уверены, что это надолго.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог