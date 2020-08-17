Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКитайский гороскоп
Ещё
ГороскопыСовместимостьКитайский гороскопСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекДизайн человекаГаданияГороскопы в Алисе

Приметы на 17 августа: что нельзя делать в этот день

СОВА4 часа назад
Фото: СОВА

На понедельник лучше не назначать сделку купли-продажи. Даже если сама она пройдёт неплохо, дальнейший результат вас не порадует.

Темную одежду 17 августа надевать не стоит. Тот, кто ослушается этого совета предков, рискует провести день в оправданиях и разочарованиях.

Если в этот день взять кредит, можно открыть себе путь к нищете. Считается, что третий понедельник августа будет самым неподходящим, для того чтобы влезать в долги.

17 августа нельзя проводить в одиночестве. Лучше посвятить этот день родным и близким. Иначе беда придет в дом и не захочет его покидать.

Женщинам, родившимся в этот день, не рекомендуется спорить с мужчинами. Особенно с теми, чей день рождения выпадает на ноябрь.

Сны в этот день будут вещими. Правда, прямых ответов на вопросы в них искать не стоит. Сновидения лишь подскажут, в каком направлении вам двигаться, а также укажут на препятствия, которые мешают добиться желаемого.

Последние новости
Любовный гороскоп на 15 августа: что обещают астрологи
Народные приметы на 14 августа: что нельзя делать на Медовый Спас
Любовный гороскоп на 14 августа: что обещают астрологи
Гадания

Читайте также

Экстрасенсы ответили, что ждет Россию в 2021 году

Страсть вырывается наружу – любовный гороскоп на 18 августа

Любознательность приносит деньги — финансовый гороскоп на 18 августа