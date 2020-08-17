Приметы на 17 августа: что нельзя делать в этот день

На понедельник лучше не назначать сделку купли-продажи. Даже если сама она пройдёт неплохо, дальнейший результат вас не порадует.

Темную одежду 17 августа надевать не стоит. Тот, кто ослушается этого совета предков, рискует провести день в оправданиях и разочарованиях.

Если в этот день взять кредит, можно открыть себе путь к нищете. Считается, что третий понедельник августа будет самым неподходящим, для того чтобы влезать в долги.

17 августа нельзя проводить в одиночестве. Лучше посвятить этот день родным и близким. Иначе беда придет в дом и не захочет его покидать.

Женщинам, родившимся в этот день, не рекомендуется спорить с мужчинами. Особенно с теми, чей день рождения выпадает на ноябрь.

Сны в этот день будут вещими. Правда, прямых ответов на вопросы в них искать не стоит. Сновидения лишь подскажут, в каком направлении вам двигаться, а также укажут на препятствия, которые мешают добиться желаемого.