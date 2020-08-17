Психолог: «Бесплатная помощь – это всегда ловушка»

В мире все существует по законам гармонии. Если где-то убыло, то должно где-то прибыть, иначе равновесие нарушается.

И такой же закон действует, если кто-то кому-то оказывает безвозмездную помощь – не важно, материальную, психологическую или физическую.

Действие этого закона можно наблюдать в повседневной жизни – зачастую те, для кого было много бескорыстно сделано, начинают избегать и прятаться от своих благодетелей, ведь внутри они чувствуют, что нужно что-то отдать, а отдать нечего. Да и жизнь их зачастую не улучшается, не смотря на все вложенные усилия других людей.

Поэтому для сохранения баланса важно соблюдать несколько правил. Для начала стоит озадачиться вопросом: «Есть ли что-то, чем человек может мне вернуть вложенные усилия?». Возможно, это небольшая услуга, которую вы можете попросить у него после.

Если вы – тот человек, в отношении которого совершается бескорыстная помощь, задавайте вопрос: «Чем могу отблагодарить?» и, если ответ – «ничем», попробуйте разузнать побольше: что человек любит, нужна ли ему помощь по хозяйству, какая-то вещь или психологическая поддержка.

Может быть, что человек учится и ему нужен кто-то для отработки практики. Такой взаимообмен тоже засчитывается, ведь вы помогаете получать знания. Но человек должен это обозначить.

Также есть еще один вариант восстановления гармонии – сделать что-то полезное для другого, продолжить передачу помощи. И тогда это тоже должно быть проговорено. Например: «Мне от тебя ничего не нужно, и мне бы хотелось, чтобы ты тоже помог кому-то в его трудную минуту». Если человек соглашается – баланс восстановлен.

Хочется проверить этот закон на практике? Вспомните всех тех, кто оказывал вам бескорыстную помощь, а затем подумайте о том, были ли с вашей стороны каким-то образом возвращены эти долги. Если нет – поблагодарите этих людей хотя бы мысленно, а затем наблюдайте за своим состоянием и происходящими в жизни событиями.

Диана Сабитова