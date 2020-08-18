Точка невозврата — гороскоп на 19 августа

1-30 лунные сутки. Сегодня не стоит торопить события и развивать бурную активность.

Утренняя встреча молодой Луны и Меркурия побудит к общению, но времени для развития темы будет мало: лучше обсуждать детали или ставить точку в разговоре. Чье-либо личное мнение уже ничего не изменит. После полудня можно без лишней суеты браться за знакомые дела по заранее известному плану. Аспекты Луны в Деве сформируют мягкий эмоциональный фон и сделают комфортнее многие рутинные процедуры. Ожидаются полезные находки, удачные покупки, неожиданные жесты заботы и симпатии, приятные обновления в меню, диете, домашнем укладе.

Овен ‌‌

Все личные разговоры Овнам лучше вести утром. Начало дня подходит для завершения беседы с детьми, обсуждения тем, связанных с отдыхом, играми, творчеством. После полудня правила диктует пул текущих дел. Общий план и приоритеты известны заранее, но стоит заново уточнить детали. Это подходящее время для внедрения мирных полезных новшеств в быту и на работе, для покупки лекарств или коррекции диеты.

Телец

Утром Тельцам стоит беречь силы, в частности, не тратить их все на случайный выплеск вербальной энергии. Как можно короче должны быть утренние совещания, разговоры с детьми и домочадцами. Нет смысла корпеть над планами: ваши мысли сами пойдут в нужном направлении после полудня. Придет время любовной идиллии, дружеской гармонии, приятного отдыха, мирного творчества и любых приятных вам обновлений.

Близнецы

Близнецов ждет информативное утро с отзвуками вчерашних ярких впечатлений. Если вы не успели узнать или сказать что-то важное, можно исправить дело, но лучше с этим не медлить. Даст эффект утренняя личная встреча, переписка. В середине дня ваш взгляд сместится на комплекс домашних или профессиональных задач. Порадует приятный новый нюанс в привычном укладе, оригинальная находка или покупка в дом.

Рак ‌‌

Ракам лучше не начинать утро с попытки воплотить творческую мысль, а также с потворства прихотям детей. Если спонтанный порыв не имел четкой цели, эффект будет радовать недолго. Вторая половина дня вернет вам здравомыслие, умение быть в ладу с собой и миром, позволит реализовать свой вкус и найти оптимальное решение. Вас ждет оригинальный подарок, приятная находка, неожиданный романтичный момент.

Лев ‌‌

Раннее утро поможет Львам утвердить свои позиции. Если вы хотите дополнить мысль, написать письмо или сделать звонок, стоит встать пораньше. Уже к полудню что-то изменится: уйдет вдохновение, прервется связь, исчезнет собеседник. Вторая половина дня заставит плотнее заняться бюджетом и материальной базой. Возможно приятное приобретение, полезное для вашего дома, здоровья или построения карьеры.

Дева ‌‌

Девы на пороге мягкой, но все же перестройки. Лучше избегать спешки и суеты, за любые дела браться по мере внутренней готовности и объективной необходимости. Выслушав других, стоит пока оставить при себе собственное мнение. Комфорт и стабильность принесет вторая половина дня: она задаст курс на любовную, творческую и финансовую гармонию, поможет вам ориентироваться на свое чутье и личные нужды.

Весы ‌‌

Сегодня пораньше включиться в активную жизнь стоит общительным Весам. В начале дня есть шанс услышать очередную новость или встретить еще одного интересного человека. После полудня не помешает сменить имидж и выбрать место поспокойнее. В это время вам придется стать прагматичнее и исходить из насущных нужд: домашних планов, служебной необходимости, финансовой ситуации, нюансов диеты или здоровья.

Скорпион

Для Скорпионов день может начаться с личного разговора или актуальной новости. Этот момент важен, если вы ждете отзыва о своих услугах, талантах или детях. Начинать контакт по своей инициативе нежелательно. Если утренние вести огорчили, терять присутствие духа не стоит, лучше сменить тактику и дождаться второй половины дня: вас ждет симпатия друга, обнадеживающая находка или утешительный сюрприз.

Стрелец

После информативных и вдохновляющих утренних часов многим Стрельцам будет сложно перестроиться. На первый план выйдет профессиональная дисциплина, рабочая рутина, комплекс обязательств. Возможно, придется подумать о здоровье. В подстройке к заданному режиму будут несомненные плюсы: вы сможете неожиданно удачно решить какой-то практический вопрос, например, купить по сходной цене нужное лекарство.

Козерог

Козерогам не стоит поддаваться утреннему импульсу и придавать важность утренним новостям. На рост стабильности, гармоничный душевный настрой и благоприятное стечение обстоятельств можно рассчитывать после полудня. В это время вам многое начнет даваться без дополнительных усилий. Отношения с людьми станут дружелюбнее, сложатся предпосылки для неожиданного примирения, нового проявления симпатии.

Водолей

Утром Водолеи могут доверять своему собеседнику: его речь будет самоуверенной, но искренней. Обратной связью лучше не увлекаться: вероятно, ваш визави будет склонен слышать только себя. Не стоит начинать разговор по своей инициативе, выступать с предложением. После полудня звезды советуют настроиться на несложное полезное занятие. Неожиданно приятной станет лечебная или другая рутинная процедура.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды предлагают Рыбам исходить из соображений пользы и искать для каждой задачи оптимальное решение. Утром лучше исключить начинания и лишнюю суету, обсуждать лишь детали и тонкости. Для важных дел с богатой предысторией удачнее вторая часть дня: она гармонизирует обстановку, подходит для мягкой дипломатичной разведки, оживления партнерских, любовных, родственных и дружеских симпатий.