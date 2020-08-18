Босс обратит на вас внимание — финансовый гороскоп на 19 августа

Сегодня ваши успехи увидит и оценит руководство.

Овен ‌‌

Овны будут способны на принятие неожиданных оригинальных решений. Первая половина дня пройдет успешно для представителей профессий, имеющих отношение к творчеству и искусству. Удача будет сопутствовать вам при совершении спекулятивных сделок. Вторая половина дня неблагоприятна для покупок. В это время вы рискуете купить бракованную вещь.

Телец

В первой половине дня типичным Тельцам удастся доделать то, что не успевали в предыдущие дни. Это благоприятное время для тех, кто работает на дому дистанционно, используя телефон или Интернет. Вторая половина дня складывается неблагоприятно для начинаний и инициатив. Старайтесь плыть по течению и решать вопросы по мере их поступления.

Близнецы

В первой половине дня у Близнецов будет хорошее время для поездок, деловых встреч, аналитической обработки информации. Преуспевают торговцы, консультанты, водители транспортных средств. Во второй половине дня опасайтесь обманов, мошенничества. Не следует доверять незнакомым людям. Будьте осмотрительнее в торговле при расчетах с клиентами.

Рак ‌‌

Если у Раков на этот день запланированы важные дела, то лучше их выполнить в первой половине дня. В это время вам будет сопутствовать удача в деньгах и в отношениях с начальством не будет никаких проблем. Вторая половина дня неблагоприятна работы в коллективе. В это время могут произойти нештатные ситуации и, возможно, придется заниматься совсем не теми вопросами, которые планировались.

Лев ‌

Львам рекомендуется использовать первую половину дня для личных инициатив, направленных на поиск перспективных направлений для расширения бизнеса. Успешно пройдет этот день для тех, кто находится в дальних поездках, командировках, работает на вахте. Вторая половина дня неблагоприятна для контактов с начальством.

Дева ‌‌

Девы могут столкнуться с трудностями при выполнении графика работ. В первой половине дня не ставьте перед собой жестких планов и целей. Решая вопросы в спокойном режиме по мере их поступления, вы тем самым добьетесь более весомых результатов. Во второй половине дня не ставьте под удар свою деловую репутацию, действуйте строго в рамках закона.

Весы ‌‌

У типичных Весов сегодня в первой половине дня внешние обстоятельства могут благоприятствовать деловой активности. Если вы сотрудничаете с деловыми партнерами, то прислушайтесь к тем идеям, которые они будут высказывать – это будет перспективно. В конце дня не забывайте о соблюдении правил техники безопасности – есть риск получить травму.

Скорпион

Сегодня в первой половине дня Скорпионам рекомендуется не отклоняться от заранее намеченного плана. Целенаправленная деятельность будет вознаграждена серьезными успехами. Изобретатели смогут предложить интересные технические решения. Вторая половина дня неблагоприятна для подписания договоров и работы с клиентами.

Стрелец

У Стрельцов сегодня усиливается творческий потенциал. Вы сможете заработать больше денег за счет использования новых оригинальных подходов к работе. В первую очередь проявят свои таланты работники рекламных агентств, дизайнерских студий, издательских домов. В конце дня вы не застрахованы от технических сбоев и поломок. И это может негативно отразиться на отношениях в трудовом коллективе.

Козерог

Козероги способны проявить практическую хватку и основательность в работе. В этот день звезды советуют офисным служащим заниматься технической модернизацией и освоением офисной техники. Бизнесменам рекомендовано вкладывать деньги в закупку технического оборудования. Наиболее удачное время – утро. В конце дня воздержитесь от обмена валюты.

Водолей

Сегодня в первой половине дня у Водолеев могут успешно проходить деловые встречи. Вам удастся договориться с потенциальными партнерами о сотрудничестве на выгодных условиях. Быстро и легко будут решаться вопросы, связанные с поездками. В конце дня ваши условия работы могут ухудшиться, что не замедлит негативно отразиться на результативности.

Рыбы ‌‌

В этот день звезды советуют Рыбам сосредоточиться на текущих делах. Благодаря правильному распределению рабочего времени и конструктивному сотрудничеству с коллегами, вы сможете выполнить всё, что планировали. В конце дня и вечером воздержитесь от деловых свиданий и контактов. Вам может поступить недостоверная информация.