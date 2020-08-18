Приготовьтесь к борьбе — любовный гороскоп на 19 августа

Придется постоять за свою любовь и отношения.

Овен ‌‌

В этот день Овнам стоит довериться течению событий и собственной интуиции. Если вы не будете проявлять излишнюю активность и поддаваться сомнениям, ситуация может сложиться для вас весьма приятным образом. Одинокие Овны могут получить приятный сюрприз.

Телец

Вначале приведите в порядок мысли и чувства, а потом вместе с партнером планируйте совместное будущее. В этом случае перспективы станут намного яснее вам обоим. Одиноким Тельцам стоит убедиться, что ваши взгляды на жизнь в основном совпадают с убеждениями потенциального партнера.

Близнецы

Звезды подсказывают Близнецам, что преодолеть размолвку с любимым человеком поможет откровенный разговор по душам. Старайтесь избегать взаимных обвинений, иначе ситуация усугубится. Одинокие Близнецы могут увидеть во сне потенциального спутника жизни.

Рак ‌‌

Ваша ответственность и чувство долга не позволит отложить недоделанные дела и отправиться на свиданье со своей пассией. Постарайтесь предупредить объект вашей симпатии заранее, иначе обиды не избежать. Одиноких Раков ждет спокойный вечер с воспоминаниями о прошлых страстях.

Лев ‌‌

Сегодня вам стоит прислушаться к чужому мнению о ваших отношениях с пассией, даже если оно вам будет не совсем приятно. Текущее положение планет говорит, что случай сыграет для одиноких Львов счастливую роль. Если вы воспользуетесь шансом, то сможете завязать романтические отношения.

Дева ‌‌

Астрологические влияния этого дня подталкивают многих Дев к решительным действиям. Что ж, вы не боитесь рисковать. Однако не мешает и подстраховаться, так как ситуация может развернуться непредсказуемым образом. Одиноким Девам полезно выслушать совет семейной пары.

Весы ‌‌

Если у вас неровное настроение и эмоции захлестывают с головой, помните, что эти астрологические влияния мимолетны и во второй половине дня ослабнут. Поэтому до этого времени постарайтесь не наломать дров. Одиноким Весам стоит оптимистичнее смотреть на жизнь.

Скорпион

Конечно, вы можете и дальше строить предположения относительно некоторых действий объекта вашей страсти. Но кто знает куда заведут вас фантазии? Одиноким Скорпионам стоит откровенно выяснить намерения потенциального партнера, вызвав его на разговор.

Стрелец

Сегодня астрологические влияния наиболее благоприятны для укрепления любовных отношений Стрельцов. Путешествие вдвоем – один из самых подходящих вариантов. Одиноким Стрельцам захочется продолжать общение с новым знакомым противоположного пола.

Козерог

Текущее положение планет говорит, что в этот день Козероги могут изменить привычный повседневный уклад и внести волнующую остроту в отношения со второй половинкой. Если вы пока одиноки, создайте вокруг себя обстановку тайны. Это заинтригует потенциального избранника.

Водолей

Звезды подсказывают, что в этот день многим Водолеям понадобится отдых. Поскольку ситуация с партнером стабилизировалась, вы вполне можете расслабиться. Если вы пока одиноки, постарайтесь контролировать эмоции в отношении представителей противоположного пола.

Рыбы ‌‌

Приготовьтесь к борьбе за любимого человека и не теряйте уверенности в своих силах. Астрологические влияния на вашей стороне, но вам придется постараться, чтобы ваши соперники поняли кто тут главный. Одинокие Рыбы не захотят скрывать своих чувств в отношении интересующего их человека.