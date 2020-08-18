Китайская метафизика о здоровье в 2021 году. Часть 2

Продолжаем прогноз по теме здоровья в 2021 году Белого или Металлического Быка, Синь Чоу.

Первую часть вы можете прочитать тут.

В системе Ба Цзы Бык – это энергия, которая сталкивается с Козой.

Поэтому люди, в раскладах которых есть Коза, а это, в частности, и родившиеся в июле-месяце (после 4-8 числа), будут в большей степени подвержены недомоганиям, связанным с аспектом столкновения земли. Об аспекте столкновения земли подробно написано в первой части прогноза.

В профилактических целях таким людям хорошо весь год (после 4 февраля) носить с собой амулет в виде Крысы. Так что не спешите раньше времени избавляться от символа 2020 года, он еще долго может быть вам полезен.

Другой проблемный аспект, который может образоваться с участием Быка или Чоу, – аспект наказания земли.

Кроме уже упомянутой пищеварительной системы, в области физиологии аспект может провоцировать проблемы с клетками, новообразованиями, проблемы, вызванные любыми «земляными» объектами и явлениями, начиная от простого отравления и неприятностей, связанных с обитателями земли (насекомыми и грызунами), заканчивая возможностью пострадать во время землетрясения, на строительстве или от схода снежной лавины.

В большей степени эти предупреждения важны для тех, в чьих раскладах одновременно присутствуют земные ветви Собаки и Козы. Это, в частности, «октябрьские Козы» и «июльские Собаки». Но не только. Ведь указанные энергии могут находиться в дне или часе рождения человека.

Разумеется, взаимодействие с годовыми энергиями вовсе не обязательно скажется именно на физиологии. Но тот, кто предупрежден, тот вооружен.

Все вышеупомянутые лица должны быть внимательны к своему здоровью и здоровью своих близких. Не рискуйте понапрасну, вовремя проходите обследования, избегайте состояний сильного эмоционального всплеска.

Следите за своим питанием и обязательно принимайте антиоксиданты: витамины Е, С и В, бета-каротин, коэнзим Q10, экстракты виноградной косточки и краснокочанной капусты.

На уровне эмоций слишком сильные энергии металла и земли года могут провоцировать состояния тоски, печали и лишнего беспокойства, вызывающего постоянный стресс. А как мы знаем, все болезни от нервов.

Так что не забывайте расслабляться, радоваться жизни и отпускать «погулять» беспокоящие вас мысли.

Что касается стихийных проявлений и происшествий, то, в 2021 году стоит опасаться таких «земляных» неприятностей, как: землетрясения, обрушения, сходы, обвалы, оползни, а также проблем, возникающих в результате столкновения, падения или трения.

Поэтому техника безопасности в горах, под землей, на строительстве, в шахтах и т.п. должна быть на высоте.

Кроме того, важно избегать перегибов, связанных с воздействием ведущих врат года - Врат Разрушения, которые будут находиться в одном дворце со Звездой Болезни: неоправданных рисков, азартных игр, бурных ссор и драк, опасных видов спорта, жестких политических митингов.

Особенно если в вашем жилище активно проявлен юго-запад (дом Звезды Болезни в 2021 году). Если уйти с активного юго-запада не представляется возможным, попробуйте проиграть Звезду Болезни в позитивном ключе: в течение года старайтесь регулярно чему-нибудь учиться или учить других, проявляйте регулярную заботу о здоровье окружения.

С пожеланием крепкого здоровья, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба Цзы, Ци Мень Дун Цзя)